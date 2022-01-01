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В Україні лише одна область залишилася «жовтою»

В Україні лише одна область залишилася «жовтою»
В Україні станом на 10 лютого через ситуацію з COVID-19 ще дві області покинули "жовту" зону і перейшли до "помаранчевої".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з оновленими даними, дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 21 область та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, одна - у "жовтій".

Зокрема, лише Полтавська область перебуває у "жовтій" зоні. Кіровоградська та Запорізька області перейшли до "помаранчевої" зони, де також перебувають місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона.
В Україні лише одна область залишилася «жовтою»

Від 11 лютого Закарпатська, Хмельницька та Луганська області переходять до "червоної" зони карантину.

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Теги: Україна, регіони, карантин
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