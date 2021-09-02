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41-річна рівнянка після вживання консервованих огірків захворіла на ботулізм

41-річна рівнянка після вживання консервованих огірків захворіла на ботулізм
На Рівненщині у 41-річної жінки виявили перший в області у 2022 році випадок ботулізму. Мешканка Рівного захворіла після вживання консервованих огірків домашнього приготування, діагноз підтверджений лабораторно.

Про це повідомив Рівненський центр контролю та профілактики хвороб.

Унаслідок вживання недоброякісних консервованих огірків домашнього приготування на ботулізм захворіла 41-річна мешканка Рівного. Діагноз лабораторно підтверджений 9 лютого в лабораторії особливо небезпечних інфекцій Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Хвора перебуває на стаціонарному лікуванні з характерними симптомами для ботулізму: порушенням зору, утрудненим ковтанням, онімінням нижньої щелепи», — ідеться у повідомленні.


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Теги: Рівненщина, ботулізм, жінка, консервлвані огірки
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