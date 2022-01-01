Волинь отримає 869 курсів пігулок від коронавірусу найближчим часом





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров’я, у т.ч.



Згодом надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.



«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.



Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.



Сімейні лікарі першочергово призначатимуть «Молнупіравір» пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України розподілило у регіони 60 тисяч курсів «Молнупіравіру», препарату для лікування COVID-19.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров’я, у т.ч. 869 курсів препарату - на Волинь Згодом надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.Сімейні лікарі першочергово призначатимуть «Молнупіравір» пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

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