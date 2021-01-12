У ТРЦ «ПортCity» перевіряли повідомлення про замінування
Сьогодні, 11:04
Сьогодні, 10 лютого, надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «ПортCity».
Про це повідомляють на сторінці ТРЦ.
З 9:45 до 10:30 відбувалась перевірка інформації.
На щастя, повідомлення виявилося неправдивим.
Наразі «ПортCity» працює у звичному режимі.
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Про це повідомляють на сторінці ТРЦ.
З 9:45 до 10:30 відбувалась перевірка інформації.
На щастя, повідомлення виявилося неправдивим.
Наразі «ПортCity» працює у звичному режимі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хвиля псевдомінувань: як вона торкнулася Волині і що про це треба знати кожному
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