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У ТРЦ «ПортCity» перевіряли повідомлення про замінування

У ТРЦ «ПортCity» перевіряли повідомлення про замінування
Сьогодні, 10 лютого, надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «ПортCity».

Про це повідомляють на сторінці ТРЦ.

З 9:45 до 10:30 відбувалась перевірка інформації.

На щастя, повідомлення виявилося неправдивим.

Наразі «ПортCity» працює у звичному режимі.

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Теги: ТРЦ «ПортCity»
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