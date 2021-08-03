Волинянин зберігав у шафі боєприпаси. ФОТО

Учора, 9 лютого, у селищі Турійськ працівники поліції Ковельського РУП, виїхавши на повідомлення про конфлікт, виявили у незачиненій шафі набої та предмет схожий на бойову гранату з запалом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце події прибули СОГ разом з працівниками вибухотехнічного відділу. Серед вказаних боєприпасів правоохоронці виявили 44 патрони калібру 5,6 мм, корпус гранати РГД-5 та окремо запал від неї.Зі слів турійчанина даних боєприпасів він раніше не бачив, додавши, що вони могли належати його покійному батьку, який колись був військовим.Правоохоронці вилучили вказану гранату, запал до неї та патрони.За даним фактом працівники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинам) Кримінального кодексу України.