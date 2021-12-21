На Волині чоловіка за крадіжки відправили за ґрати на 6 років
Сьогодні, 11:28
Ковельчанин втрапив за ґрати на 6 років за низку крадіжок та носіння незаконної зброї.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Ковеля крадіжок та незаконного поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України).
Доведено, що раніше судимий уже за такі злочини чоловік лише упродовж січня 2020 року обікрав три магазина у Ковелі. Ще одна спроба крадіжки була невдалою.
Окрім того, правоохоронці вилучили у нього перероблений зі стартового пістолет.
Ковельський міськрайонний суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Ковеля крадіжок та незаконного поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України).
Доведено, що раніше судимий уже за такі злочини чоловік лише упродовж січня 2020 року обікрав три магазина у Ковелі. Ще одна спроба крадіжки була невдалою.
Окрім того, правоохоронці вилучили у нього перероблений зі стартового пістолет.
Ковельський міськрайонний суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
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