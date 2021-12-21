На Волині чоловіка за крадіжки відправили за ґрати на 6 років

Ковельчанин втрапив за ґрати на 6 років за низку крадіжок та носіння незаконної зброї.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Ковеля крадіжок та незаконного поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України).Доведено, що раніше судимий уже за такі злочини чоловік лише упродовж січня 2020 року обікрав три магазина у Ковелі. Ще одна спроба крадіжки була невдалою.Окрім того, правоохоронці вилучили у нього перероблений зі стартового пістолет.Ковельський міськрайонний суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.