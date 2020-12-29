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Злодій побив 86-річного лучанина та відібрав 2 тисячі гривень

Злодій побив 86-річного лучанина та відібрав 2 тисячі гривень
Інцидент трапився у вівторок, 8 лютого, по проспекту Президента Грушевського у Луцьку. Невідомий чоловік побив 86-річного місцевого жителя та відібрав у нього 2 тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Постраждалий втратив свідомість. Його госпіталізували.

Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження.

Учора, 9 лютого, співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 61-річний житель Луцького району.

За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Лучанин, злодій, побиття
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