Злодій побив 86-річного лучанина та відібрав 2 тисячі гривень





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Постраждалий втратив свідомість. Його госпіталізували.



Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження.



Учора, 9 лютого, співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 61-річний житель Луцького району.



За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інцидент трапився у вівторок, 8 лютого, по проспекту Президента Грушевського у Луцьку. Невідомий чоловік побив 86-річного місцевого жителя та відібрав у нього 2 тисячі гривень.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Постраждалий втратив свідомість. Його госпіталізували.Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження.Учора, 9 лютого, співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 61-річний житель Луцького району.За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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