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Раніше судимий волинянин побив дружину через ревнощі: суд виніс вирок

Раніше судимий волинянин побив дружину через ревнощі: суд виніс вирок
34-річному жителю села Великий Обзир Камінь-Каширського району, який побив дружину, обмежили волю на понад 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 34-річним жителем села Великий Обзир Камінь-Каширського району дружині тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 125 КК України).

Доведено, що чоловік, засуджений у липні 2021 року за домашнє насильство до двох років обмеження волі із встановленням однорічного іспитового строку, у жовтні минулого року вчинив новий злочин – побив дружину через ревнощі.

Суд, прислухавшись до позиції прокурора, врахував, що злочинець не став на шлях виправлення, та призначив йому покарання у виді реального обмеження волі на строк 2 роки та 15 днів.

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Теги: суд, побив дружину, Волинь
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