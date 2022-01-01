Раніше судимий волинянин побив дружину через ревнощі: суд виніс вирок
Сьогодні, 12:20
34-річному жителю села Великий Обзир Камінь-Каширського району, який побив дружину, обмежили волю на понад 2 роки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 34-річним жителем села Великий Обзир Камінь-Каширського району дружині тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 125 КК України).
Доведено, що чоловік, засуджений у липні 2021 року за домашнє насильство до двох років обмеження волі із встановленням однорічного іспитового строку, у жовтні минулого року вчинив новий злочин – побив дружину через ревнощі.
Суд, прислухавшись до позиції прокурора, врахував, що злочинець не став на шлях виправлення, та призначив йому покарання у виді реального обмеження волі на строк 2 роки та 15 днів.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 34-річним жителем села Великий Обзир Камінь-Каширського району дружині тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 125 КК України).
Доведено, що чоловік, засуджений у липні 2021 року за домашнє насильство до двох років обмеження волі із встановленням однорічного іспитового строку, у жовтні минулого року вчинив новий злочин – побив дружину через ревнощі.
Суд, прислухавшись до позиції прокурора, врахував, що злочинець не став на шлях виправлення, та призначив йому покарання у виді реального обмеження волі на строк 2 роки та 15 днів.
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