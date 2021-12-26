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Волинянам нагадали про найпопулярніші види шахрайств: як не потрапити на гачок

Волинянам нагадали про найпопулярніші види шахрайств: як не потрапити на гачок
Ковельське районне управління поліції Волинської області нагадало жителім про основні види шахрайств.

Про це вони написали у Фейсбук.

Замовив в Інтернеті

Зловмисник на сайтах з оголошеннями виставляє на продаж, наприклад, дорогий мобільний телефон за дуже привабливою ціною. Громадяни одразу реагують та замовляють товар. Але шахрай пропонує спочатку перерахувати кошти, після чого обіцяє відправити товар. Як тільки громадянин перерахував гроші, ніякого товару він, звісно, не отримує.

У таких випадках запропонуйте йому розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.

Операції з банківськими картками

Спритник представляється працівником одного з відділень банку, та повідомляє, що картка заблокована. Не розібравшись, потерпілі у телефонному режимі називають коди входу в систему онлайн – банкінгу, тим часом зловмисник переводить на незнайомий рахунок гроші, які є на картці.

Поліція звертається до громадян бути обачними:

- Ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.
- Не здійснюйте платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

Ваш родич в поліції

Схема його проста, але вирішальними тут є фактори несподіванки та гра на емоціях потерпілого . Телефонують людині та повідомляють, що її родич або знайомий потрапив у біду чи ситуацію, яка потребує певної суми грошей. Якщо потенційна жертва починає нервуватися, розпитувати подробиці, шахрай тріумфує - жертва «на гачку». Зазвичай зловмисники одразу знімають кошти з банківської картки або сім-карти, що пересилають стурбовані жертви, а номера телефонів, з яких дзвонили, відключаються.

Тож, щоб не стати жертвою таких шахраїв, треба слідувати наступним правилам:

- Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів.

- У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження затриманого родича. Практично в 100 відсотках випадків такою інформацією злочинці не володіють і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.

- Уточніть в якому саме відділі поліції знаходиться ваш родич, після чого передзвоніть на лінію «102» і перевірте інформацію.

- Спробуйте якнайскоріше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

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Теги: шахраї, Волинь, шахрайські схеми
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