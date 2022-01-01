вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого
Зранку 10 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 100 пацієнтів

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 63 людини, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 51 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 9-х. Використали кисню 1,1 тонни, залишалося більше 18 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Раніше судимий волинянин побив дружину через ревнощі: суд виніс вирок
Сьогодні, 12:20
У Луцьку на маршрут №30 замість нових автобусів виїхали «Богдани»
Сьогодні, 12:05
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого
Сьогодні, 11:50
Волинянам нагадали про найпопулярніші види шахрайств: як не потрапити на гачок
Сьогодні, 11:42
На Волині чоловіка за крадіжки відправили за ґрати на 6 років
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
09 лютий, 10:17
Відновило роботу ще одне відділення: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах Відновило роботу ще одне відділення: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
08 лютий, 12:43
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 7 лютого Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 7 лютого
07 лютий, 11:41
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 4 лютого Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 4 лютого
04 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО
Сьогодні, 12:26
 0
Раніше судимий волинянин побив дружину через ревнощі: суд виніс вирок
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку на маршрут №30 замість нових автобусів виїхали «Богдани»
Сьогодні, 12:05
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого
Сьогодні, 11:50
 0
Волинянам нагадали про найпопулярніші види шахрайств: як не потрапити на гачок
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8