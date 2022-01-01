Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого
Сьогодні, 11:50
Зранку 10 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 100 пацієнтів
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 63 людини, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 51 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 9-х. Використали кисню 1,1 тонни, залишалося більше 18 тонн кисню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 63 людини, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 51 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 9-х. Використали кисню 1,1 тонни, залишалося більше 18 тонн кисню.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого
Сьогодні, 11:50
На Волині чоловіка за крадіжки відправили за ґрати на 6 років
Сьогодні, 11:28
Медіа