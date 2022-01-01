Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 10 лютого





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 63 людини, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 51 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 9-х. Використали кисню 1,1 тонни, залишалося більше 18 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 10 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 100 пацієнтівПро це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 63 людини, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані, 51 – у важкому. За минулу добу поступили 12 хворих, виписали – 9-х. Використали кисню 1,1 тонни, залишалося більше 18 тонн кисню.

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