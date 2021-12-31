Волинянин, який полював з собакою без дозволу, сплатив штраф

Житель села Студині Луцького району приїхав на полювання до Рожищенської громадської районної організації УТМР з мисливською собакою. Однак, дозволу використовувати собаку під час полювання чоловік не мав, більше того не наглядав за нею належно.Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.Спеціаліст Держекоінспекції Волині притягнув мисливця до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 85 КУпАП. Чоловік сплатив 170 гривень штрафу.Допуск собаки до полювання — це відмітка в паспорті на собаку мисливської породи, що дає дозвіл використовувати собаку під час полювання в поточному році. Ведення справ з питань видачі паспортів та допусків собак до полювання здійснюється територіальними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва (у тому числі Федерацією мисливського собаківництва України, за згодою).Допуск собаки до полювання здійснюється безкоштовно.