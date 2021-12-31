Волинянин, який полював з собакою без дозволу, сплатив штраф
Сьогодні, 16:55
Житель села Студині Луцького району приїхав на полювання до Рожищенської громадської районної організації УТМР з мисливською собакою. Однак, дозволу використовувати собаку під час полювання чоловік не мав, більше того не наглядав за нею належно.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Спеціаліст Держекоінспекції Волині притягнув мисливця до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 85 КУпАП. Чоловік сплатив 170 гривень штрафу.
Допуск собаки до полювання — це відмітка в паспорті на собаку мисливської породи, що дає дозвіл використовувати собаку під час полювання в поточному році. Ведення справ з питань видачі паспортів та допусків собак до полювання здійснюється територіальними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва (у тому числі Федерацією мисливського собаківництва України, за згодою).
Допуск собаки до полювання здійснюється безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Спеціаліст Держекоінспекції Волині притягнув мисливця до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 85 КУпАП. Чоловік сплатив 170 гривень штрафу.
Допуск собаки до полювання — це відмітка в паспорті на собаку мисливської породи, що дає дозвіл використовувати собаку під час полювання в поточному році. Ведення справ з питань видачі паспортів та допусків собак до полювання здійснюється територіальними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва (у тому числі Федерацією мисливського собаківництва України, за згодою).
Допуск собаки до полювання здійснюється безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої
Сьогодні, 17:15
Волинянин, який полював з собакою без дозволу, сплатив штраф
Сьогодні, 16:55
На Україну насувається похолодання
Сьогодні, 16:17
У дворах Луцька хочуть прибрати обмежувачі руху
Сьогодні, 15:58
Медіа