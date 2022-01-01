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На Волині спіймали п'яного мотоцикліста

На Волині спіймали п'яного мотоцикліста
Учора, 9 лютого, ввечері офіцери громадд Нововолинської ТГ на вул. Шахтарській в м. Нововолинську помітили водія мотоцикла, який не увімкнув ближнє світло фар в темну пору доби та мав технічну несправність транспортного засобу, а саме була відсутня передня фара.

Про це інформують на фейсбук-сторінці офіцерів.

Пд час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що чоловік керував транспортним засобом, не маючи такого права. Окрім цього, на транспортний засіб був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Останній пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу. Результат показав - 2,24 проміле.
На Волині спіймали п'яного мотоцикліста

Тож на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі поліса обов’язкового страхування наземних транспортних засобів).

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Теги: п'яний мотоцикліст, Нововолинськ
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