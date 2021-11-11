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Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО

Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Волошина Сергія Борисовича, 18.03.1979 року народження, мешканця Ківерець.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік тимчасово проживав у чоловічому монастирі, що знаходиться у Світязі Ковельського району. 29 січня він залишив територію церковної установи та пішов у невідомому напрямку. Його мобільний телефон вимкнений.

Прикмети: високого зросту, має вуса та бороду, волосся може бути зібрано в пучок, середньої тілобудови.

Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, сповістити про це за телефоном +380509786838 або 102.
Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО

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Теги: Поліція, розшук, волинянин
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