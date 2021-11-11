Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження, 18.03.1979 року народження, мешканця Ківерець.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік тимчасово проживав у чоловічому монастирі, що знаходиться у Світязі Ковельського району. 29 січня він залишив територію церковної установи та пішов у невідомому напрямку. Його мобільний телефон вимкнений.високого зросту, має вуса та бороду, волосся може бути зібрано в пучок, середньої тілобудови.Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, сповістити про це за телефоном +380509786838 або 102.