Розшукують безвісти зниклого 42-річного волинянина: тимчасово проживав у чоловічому монастирі. ФОТО
Сьогодні, 12:26
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Волошина Сергія Борисовича, 18.03.1979 року народження, мешканця Ківерець.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік тимчасово проживав у чоловічому монастирі, що знаходиться у Світязі Ковельського району. 29 січня він залишив територію церковної установи та пішов у невідомому напрямку. Його мобільний телефон вимкнений.
Прикмети: високого зросту, має вуса та бороду, волосся може бути зібрано в пучок, середньої тілобудови.
Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, сповістити про це за телефоном +380509786838 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік тимчасово проживав у чоловічому монастирі, що знаходиться у Світязі Ковельського району. 29 січня він залишив територію церковної установи та пішов у невідомому напрямку. Його мобільний телефон вимкнений.
Прикмети: високого зросту, має вуса та бороду, волосся може бути зібрано в пучок, середньої тілобудови.
Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, сповістити про це за телефоном +380509786838 або 102.
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