ФСБ звинуватила студента з Волині у «мінуваннях» шкіл та лікарень в Росії





Як повідомляє російське видання РБК, у ФСБ стверджують, що до мінувань причетний київський студент Антон Осипчук та його спільники, - пише

"У ході спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих "сватингових" інтернет-спільнот", — йдеться у повідомленні.



Російські силовики стверджують, що організатором роботи групи є студент з Києва.



"Їхніми організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження, уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (Київ), а також його спільники", — зазначили у Федеральній службі безпеки.



У ФСБ наголосили, що загалом затримали 14 людей, які входили до складу спільнот. Проти них відкриті кримінальні провадження через завідомо неправдиві повідомлення про теракт. Затриманим загрожує до восьми років колонії.



За даними ФСБ та Слідчого комітету РФ, Антон разом зі спільниками поширював з 2021-2022 роках помилкові повідомлення про "мінування" шкіл, лікарень, органів влади та управління, транспортної інфраструктури Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови, Казахстану та "ЛДНР".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що затримала 14 людей, які нібито розсилали повідомлення про загрозу вибуху в освітніх закладах Росії, а також країн СНД та окупованих Росією районах Луганської і Донецької областей.Як повідомляє російське видання РБК, у ФСБ стверджують, що до мінувань причетний київський студентта його спільники, - пише Суспільне.

"У ході спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих "сватингових" інтернет-спільнот", — йдеться у повідомленні.Російські силовики стверджують, що організатором роботи групи є студент з Києва."Їхніми організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження, уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (Київ), а також його спільники", — зазначили у Федеральній службі безпеки.У ФСБ наголосили, що загалом затримали 14 людей, які входили до складу спільнот. Проти них відкриті кримінальні провадження через завідомо неправдиві повідомлення про теракт. Затриманим загрожує до восьми років колонії.За даними ФСБ та Слідчого комітету РФ, Антон разом зі спільниками поширював з 2021-2022 роках помилкові повідомлення про "мінування" шкіл, лікарень, органів влади та управління, транспортної інфраструктури Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови, Казахстану та "ЛДНР".

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