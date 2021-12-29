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На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО

На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО
У місті Ківерці Луцького району сьогодні вночі, 10 лютого, сталася пожежа у житловому будинку. Виявили тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Загорання виникло в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям – основні сили були направлені на пошук людей, які могли бути всередині.

Вогнеборцям 6-ї з м.Ківерці та 25-ї з м. Луцька Державних пожежно-рятувальних ГУ ДСНС у Волинській області частин вдалося локалізувати пожежу о 01:38, о 02:07 – ліквідувати.
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО

На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С., 1960 р.н., і його брата Юрія С., 1964 р.н.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО

Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 9 рятувальників.
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, смерть, брати
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