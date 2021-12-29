На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО

У місті Ківерці Луцького району сьогодні вночі, 10 лютого, сталася пожежа у житловому будинку. Виявили тіла двох чоловіків.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Загорання виникло в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям – основні сили були направлені на пошук людей, які могли бути всередині.Вогнеборцям 6-ї з м.Ківерці та 25-ї з м. Луцька Державних пожежно-рятувальних ГУ ДСНС у Волинській області частин вдалося локалізувати пожежу о 01:38, о 02:07 – ліквідувати.На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С., 1960 р.н., і його брата Юрія С., 1964 р.н.Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 9 рятувальників.