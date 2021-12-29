На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО
Сьогодні, 12:48
У місті Ківерці Луцького району сьогодні вночі, 10 лютого, сталася пожежа у житловому будинку. Виявили тіла двох чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Загорання виникло в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям – основні сили були направлені на пошук людей, які могли бути всередині.
Вогнеборцям 6-ї з м.Ківерці та 25-ї з м. Луцька Державних пожежно-рятувальних ГУ ДСНС у Волинській області частин вдалося локалізувати пожежу о 01:38, о 02:07 – ліквідувати.
На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С., 1960 р.н., і його брата Юрія С., 1964 р.н.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.
Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 9 рятувальників.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Загорання виникло в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям – основні сили були направлені на пошук людей, які могли бути всередині.
Вогнеборцям 6-ї з м.Ківерці та 25-ї з м. Луцька Державних пожежно-рятувальних ГУ ДСНС у Волинській області частин вдалося локалізувати пожежу о 01:38, о 02:07 – ліквідувати.
На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С., 1960 р.н., і його брата Юрія С., 1964 р.н.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.
Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 9 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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