SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі





Під час прямого ефіру SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з новітнім прискорювачем Super Heavy Booster 4, - пише



Загальна висота ракети становить 120 метрів.



Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім після цього SpaceX знову її розібрала, аби провести додаткові випробування обох ступенів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було необхідно для перевірки герметичності.



Сьогодні компанія нарешті завершила об’єднання двох ступенів.



Наразі SpaceX очікує дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.



Раніше SpaceX вивела на орбіту український супутник «Січ».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Космічна компанія SpaceX завершила будівництво повноцінного прототипу Starship. Ракета готова до першого орбітального польоту.Під час прямого ефіру SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з новітнім прискорювачем Super Heavy Booster 4, - пише Слово і Діло. Загальна висота ракети становить 120 метрів.Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім після цього SpaceX знову її розібрала, аби провести додаткові випробування обох ступенів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було необхідно для перевірки герметичності.Сьогодні компанія нарешті завершила об’єднання двох ступенів.Наразі SpaceX очікує дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.Раніше SpaceX вивела на орбіту український супутник «Січ».

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