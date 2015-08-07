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«Пан Курчак» експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою

«Пан Курчак» експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою
У замороженому філе курячої грудки, що експортувалось з України до Нідерландів виявили сальмонелу.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Інформують, що повідомлення надійшло через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Виробник курятини – ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Зауважимо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак», яка належить бізнесменові, екснардепові Сергію Мартиняку. Наразі вже розпочали процедуру відкликання партій продукції, вказаних у повідомленні RASFF.

Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводить розслідування цього випадку.

У Держпродспоживслужбі також закликають: у разі виявлення цієї продукції варто вжити заходів щодо вилучення її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.

Нагадаємо, у вересні 2021 року у Нововолинську на підприємстві виявили четверо нелегально працевлаштованих іноземців. З власних джерел виданню відомо, що нелегалів виявили на фірмі «Птахокомплекс Губин».


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Теги: курятина, «Пан Курчак», Сергій Мартиняк
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