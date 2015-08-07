«Пан Курчак» експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою

У замороженому філе курячої грудки, що експортувалось з України до Нідерландів виявили сальмонелу.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Інформують, що повідомлення надійшло через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).Виробник курятини – ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Зауважимо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак», яка належить бізнесменові, екснардепові. Наразі вже розпочали процедуру відкликання партій продукції, вказаних у повідомленні RASFF.Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводить розслідування цього випадку.У Держпродспоживслужбі також закликають: у разі виявлення цієї продукції варто вжити заходів щодо вилучення її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.Нагадаємо, у вересні 2021 року. З власних джерел виданню відомо, що нелегалів виявили на фірмі «Птахокомплекс Губин».