«Пан Курчак» експортував до Нідерландів курятину, заражену сальмонелою
Сьогодні, 13:43
У замороженому філе курячої грудки, що експортувалось з України до Нідерландів виявили сальмонелу.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Інформують, що повідомлення надійшло через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).
Виробник курятини – ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Зауважимо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак», яка належить бізнесменові, екснардепові Сергію Мартиняку. Наразі вже розпочали процедуру відкликання партій продукції, вказаних у повідомленні RASFF.
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводить розслідування цього випадку.
У Держпродспоживслужбі також закликають: у разі виявлення цієї продукції варто вжити заходів щодо вилучення її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.
Нагадаємо, у вересні 2021 року у Нововолинську на підприємстві виявили четверо нелегально працевлаштованих іноземців. З власних джерел виданню відомо, що нелегалів виявили на фірмі «Птахокомплекс Губин».
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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Інформують, що повідомлення надійшло через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).
Виробник курятини – ТзОВ «Птахокомплекс Губин». Зауважимо, що підприємство випускає продукцію під торговою маркою «Пан Курчак», яка належить бізнесменові, екснардепові Сергію Мартиняку. Наразі вже розпочали процедуру відкликання партій продукції, вказаних у повідомленні RASFF.
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області проводить розслідування цього випадку.
У Держпродспоживслужбі також закликають: у разі виявлення цієї продукції варто вжити заходів щодо вилучення її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.
Нагадаємо, у вересні 2021 року у Нововолинську на підприємстві виявили четверо нелегально працевлаштованих іноземців. З власних джерел виданню відомо, що нелегалів виявили на фірмі «Птахокомплекс Губин».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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