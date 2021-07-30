У Луцьку виявили незаконний злив «браги» у каналізацію

Працівники КП «Луцькводоканал» при обстеженні мереж водовідведення в районі вулиці Ковельської і прилеглих територій виявили великі обсяги незаконного зливу речовин в каналізацію, що мали всі ознаки органічного виробництва, або так званої браги.Про це інформують у КП «Луцькводоканал».Виявлений факт підтверджує, що окремі виробництва на території Луцької ТГ не дотримуються правил приймання стічних вод."Наявність браги чи барди в системі водовідведення створює серйозні проблеми при потраплянні на очисні споруди, порушує технологію очистки стічних вод, призводить до викидів у атмосферне повітря в критичних обсягах, що може спричиняти появу неприємних запахів, а також забруднювати річку Стир та погіршувати екологічну ситуацію в цілому", - йдеться у повідомленні.На місці виявленого порушення відібрали проби на випуску стоків від підприємства. Попередні результати лабораторних аналізів засвідчують, що у відібраній органічній сполуці виявили критичне перевищення обсягів хімічного споживання кисню, необхідного для того, щоб окислювати хімічним шляхом органічні і мінеральні речовини, які потрапили у воду. При нормі – 685 мг кисню в літрі води, у відібраних пробах виявили показник 7000 мг кисню в літрі води, тобто зафіксовано перевищення у більш як 10 разів.Очисні споруди КП «Луцькводоканал» розраховані на переробку близько 700 мг кисню на літр води. Проте якщо на очисні споруди потрапляють стоки із настільки серйозними перевищеннями показників, то забруднена вода при потраплянні у водойму може призвести до зменшення обсягів кисню і в результаті – до загибелі риби та інших живих організмів.Також у виявленій речовині значно перевищені обсяги фосфатів – при нормі не більше як 5,6 мг на літр води, зафіксовано перевищення до 15,3 мг на літр води. Перевищення заліза становить 8,3 мг при нормі 2,3 мг на літр води. Наразі лабораторні дослідження тривають, вже зараз можна упевнено стверджувати про подальші виявлення інших перевищень у виявленій речовині."До порушника правил експлуатації каналізаційних мереж буде застосовано відповідні санкції. Але покарання за наслідки – це одне. Інше питання – у наслідках від шкідливих дій виробництв, які можуть бути надто серйозними для Луцької громади. Представники бізнесу, відповідальні за виробництва із великими обсягами відходів, повинні мати власні очисні системи для переробки цих відходів", - йдеться у повідомленні КП.