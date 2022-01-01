Невакцинована вчителька з Ковеля домоглась виплати 40,8 тис. грн через відсторонення

Світлану Ребрик відсторонили від роботи через те, що вона не пред'явила документів про вакцинацію від коронавірусу.



Як йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду від 4 лютого, позов до ковельської ЗОШ №2 подала відсторонена від роботи вчителька зарубіжної літератури Світлана Ребрик, - пише



У цій школі вона працює з 1994 року. У позові йдеться, що в листопаді 2021 року педагогиня зіткнулась з «грубим порушенням її конституційного права на роботу», оскільки в неї вимагали документи про вакцинацію від коронавірусу. 8-го листопада через їхню відсутність її відсторонили від роботи.



«Обов'язковість щеплення для працівників освіти було встановлене лише 08.11.2021 року, а форму медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19 було затверджено лише 09.11.021 року. Таким чином, при врученні позивачу копії наказу про відсторонення від роботи їй не надали часу для прийняття рішення щодо щеплення або надання медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19», – йдеться у позовній заяві.



У відповідь в школі зазначили, що наказ про відсторонення підписували на основі наказу МОЗу від 4 жовтня, згідно з яким керівник закладу освіти повинен відсторонити від роботи невакцинованого від коронавірусу працівника.



Натомість у рішенні суду зазначається, що наказ МОЗу набрав чинності 8 листопада, тобто, лише з цієї дати у вчительки виникло зобов'язання пройти щеплення. Відтак суддя Петро Бойчук постановив скасувати наказ про відсторонення від роботи Світлани Ребрик та стягнути на її користь 40,8 тис. грн зарплати з вирахуванням податків за час відсторонення від роботи на три місяці. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невакцинована вчителька зарубіжної літератури Ковельської школи №2 через суд скасувала наказ про відсторонення від роботи та домоглась виплати 40,8 тис. грн. Відповідне рішення ухвалив Ковельський суд. Відомо, що 8 листопадавідсторонили від роботи через те, що вона не пред'явила документів про вакцинацію від коронавірусу.Як йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду від 4 лютого, позов до ковельської ЗОШ №2 подала відсторонена від роботи вчителька зарубіжної літератури Світлана Ребрик, - пише «ZAXID.NET» У цій школі вона працює з 1994 року. У позові йдеться, що в листопаді 2021 року педагогиня зіткнулась з «грубим порушенням її конституційного права на роботу», оскільки в неї вимагали документи про вакцинацію від коронавірусу. 8-го листопада через їхню відсутність її відсторонили від роботи.«Обов'язковість щеплення для працівників освіти було встановлене лише 08.11.2021 року, а форму медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19 було затверджено лише 09.11.021 року. Таким чином, при врученні позивачу копії наказу про відсторонення від роботи їй не надали часу для прийняття рішення щодо щеплення або надання медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19», – йдеться у позовній заяві.У відповідь в школі зазначили, що наказ про відсторонення підписували на основі наказу МОЗу від 4 жовтня, згідно з яким керівник закладу освіти повинен відсторонити від роботи невакцинованого від коронавірусу працівника.Натомість у рішенні суду зазначається, що наказ МОЗу набрав чинності 8 листопада, тобто, лише з цієї дати у вчительки виникло зобов'язання пройти щеплення. Відтак суддя Петро Бойчук постановив скасувати наказ про відсторонення від роботи Світлани Ребрик та стягнути на її користь 40,8 тис. грн зарплати з вирахуванням податків за час відсторонення від роботи на три місяці. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

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