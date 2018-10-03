Зловмисник обікрав будинок 52-річного волинянина
Сьогодні, 14:35
У суботу, 5 лютого, до поліції Нововолинська надійшла заява від 52-річного місцевого жителя. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали мобільний телефон та електроінструменти.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 31-річний житель Володимир-Волинського району. Мобільний телефон правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 31-річний житель Володимир-Волинського району. Мобільний телефон правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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