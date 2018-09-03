Чим дорожче авто, тим більший штраф: в Україні хочуть у десять разів підвищити покарання за порушення ПДР





Так, до Верховної Ради внесли законопроєкт №7026, у якому йдеться про те, що власників автомобілів, вартість яких перевищує 85 тисяч доларів, штрафуватимуть у десятикратному розмірі, пише



У пояснювальній записці зазначено, що метою проєкту є підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів. Далі автори зазначають, що законопроєктом передбачено запровадження поняття “елітний транспортний засіб” – легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно). Від 1 січня розмір мінімалки в Україні 6 500 грн, таким чином елітний автомобіль, якщо ціна складає 2 437 500 грн. Тобто приблизно 85 тисяч доларів США.



Далі автори пишуть, що середньоринкова вартість елітних транспортних засобів буде визначатися Міністерством економіки України за методикою, затвердженою урядом. Ці переліки до 1 лютого кожного року будуть розміщуватися Міністерством економіки України на своєму офіційному веб-сайті сайті.



Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП) та Кримінального кодексу України (КК) та збільшити у 10 разів розміри штрафів, які передбачені КУАП за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушенні правил дорожнього руху, вчинені при керуванні елітним транспортним засобом.



Наприклад, на сьогодні перевищення швидкості в населених пунктах більше ніж на 20 км/год карається штрафом у 340 грн, тобто для власників елітних автомобілів ця цифра складатиме 3 400 грн за керування без прав передбачено штраф 3 400 грн, для елітних автомобілів ця цифра буде 34 тисячі грн.



Пропонується встановити, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2023 року, але не раніше дня введення в дію Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо зниження оподаткування соціальних автомобілів та підвищення оподаткування елітних автомобілів".

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