Волинянин у складі збірної України змагатиметься на чемпіонаті світу з ловлі риби





Про це інформує



За результатами відбіркових турів, які відбулися 5-8 лютого в Литві на озері Реківа, до складу збірної України увійшли такі спортсмени: Олексій Зайко, Павло Хвас (Любомль), Денис Новгородський, Ігор Новгородський, Дмитро Корзенков, Іван Щевич.



Головний тренер – Віталій Левченко. Помічник головного тренера – Дамір Шихотаров. Голова делегації – Святослав Халєєв.



Координатори: Сергій Копчак, Юрій Шувалов, Михайло Гордієнко, Олексій Лисиця, Віктор Жалнін, Ігор Музичка, Віталій Яцина.



Генеральний спонсор української національної збірної – компанія Flagman.



Як сказав Павло Хвас, всі з нетерпінням чекають на початок чемпіонату.



«Поки частина збірної України вирушила назад на Батьківщину, щоб владнати інші організаційні питання, ми з колегами залишились «обживати» Європу. Відсипались, від'їдались після тяжких семи турів відборів. Через кілька днів прибуде 100% нашої делегації і розпочнеться традиційна підготовка до Чемпіонату світу-2022. Враховуючи, що у 21-му році ЧС не було через Covid, то усі на позитиві і азарті. Точно вам скажу одне - цей чемпіонат буде дуууже цікавий», – зазначає Павло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-20 лютого у Литві відбудеться XVIIІ Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду.Про це інформує Район.Любомль з посиланням на Flagman.kiev.ua.За результатами відбіркових турів, які відбулися 5-8 лютого в Литві на озері Реківа, до складу збірної України увійшли такі спортсмени:Головний тренер –. Помічник головного тренера –. Голова делегації –Координатори:Генеральний спонсор української національної збірної – компанія Flagman.Як сказав Павло Хвас, всі з нетерпінням чекають на початок чемпіонату.«Поки частина збірної України вирушила назад на Батьківщину, щоб владнати інші організаційні питання, ми з колегами залишились «обживати» Європу. Відсипались, від'їдались після тяжких семи турів відборів. Через кілька днів прибуде 100% нашої делегації і розпочнеться традиційна підготовка до Чемпіонату світу-2022. Враховуючи, що у 21-му році ЧС не було через Covid, то усі на позитиві і азарті. Точно вам скажу одне - цей чемпіонат буде дуууже цікавий», – зазначає Павло.

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