Острівці безпеки чи небезпеки: на Волині водії нарікають на обмежувачі швидкості на дорогах





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У Володимирі кілька днів тому водій не розминувся з острівцем безпеки та залишився без коліс. Він так гнався вулицею, що не помітив жодних обмежувальних знаків та ледве не влетів у житловий будинок. Усе обійшлося понівеченою автівкою, збитими дорожніми знаками та стовпчиками біля оселі.



Випадки, коли причиною ДТП стають острівці безпеки, не поодинокі. На конструкції нарікають чимало водіїв.



«Хто звик їздити в Європу, то добре, а хто не звик – можна в блудняк попасти… У нас їх замало, люди непривикші. Увечері їде, бордюр зловив, колесо вивернув, халепа», – каже один із водіїв.



Минулого року чимало острівців безпеки з’явилося на дорозі міжнародного значення М-19, зокрема на відрізках від селища Голоби і у напрямку Ковеля. Це стало причиною неабиякого невдоволення серед власників автівок.



«Я думаю, що вони тут зайві… Особливо в нічну пору доби їх не видно. Не знаю, хто це придумав їх зробити, але побачили в Європі, що таке є острівці, але хай ще подивляться, що вони там освітлюються. Так само, як і те кільце зробили посеред дороги, але ж його вночі не видно», – скаржиться водій Олександр.



Йдеться про кільце у Голобах. Саме відсутність попереджувальних знаків та освітлення – найбільша проблема для водіїв.



«Позначити на дорозі, щоб воно приносило користь, а не ДТП тільки створювало, аварійні ситуації», – додає кермувальник.



Хоча дехто каже, що це хороша ініціатива, яка почне виховувати водіїв і змусить їздити повільніше.



«Це, мені здається, погано тільки зимою, тому що, як-не-як, на дорогах ожеледиця і бувають різні ситуації. Наприклад, у мене таке було, що випадково, але зносило з дороги через маневри. Але так, то це цілком непогано», – міркує водій Назар.



До слова, мешканці сусідніх сіл, запевняє очільник Голобської громади Сергій Гарбарук, задоволені появі таких обмежувачів швидкості. Раніше, мовляв, водії ганяли населеними пунктами на шалених швидкостях.



«Саме в селищі Голоби на цій дорозі в нас траплялися непоодинокі випадки і травматизму, і навіть смертельні випадки були на цій автотрасі. Тому я задоволений і думаю, з часом наші водії і всі, хто буде проздити цією трасою, зрозуміють, що це убезпечить і жителів громади, і водіїв від небезпеки», – зауважує голова громади.



У Службі автомобільних доріг розповідають, що капітальний ремонт дороги ще триває. Тож відсутність попереджуючих знаків – не помилка, роботи ще не завершені.



«Що ми маємо зробити цьогоріч: облаштування самих відрізків по всій протяжності дорожніми знаками, де ще не хватає, нанести розмітку, влаштувати пішохідні переходи, виконати роботи з освітлення по всіх населених пунктах», – розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Юрій Ришкевич.



Про комфорт для водіїв дорожники обіцяють подбати, і вже цього року на ділянках все зроблять за правилами. Утім, керманичам радять бути обачнішими і таки зменшувати швидкість у населених пунктах. Тоді, мовляв, і пішоходи будуть цілі, і автівки неушкоджені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Острівці безпеки – питання, яке турбує чимало водіїв. Адже за минулий рік на волинських дорогах з’явилося чимало конструкцій для заспокоєння руху керманичів. Утім, вони тут же почали ставати причиною аварій. Кермувальники нарікають, що острівці ніяк не освітлюються, й особливо в темну пору їх зовсім не видно.Про це пише 12 канал У Володимирі кілька днів тому водій не розминувся з острівцем безпеки та залишився без коліс. Він так гнався вулицею, що не помітив жодних обмежувальних знаків та ледве не влетів у житловий будинок. Усе обійшлося понівеченою автівкою, збитими дорожніми знаками та стовпчиками біля оселі.Випадки, коли причиною ДТП стають острівці безпеки, не поодинокі. На конструкції нарікають чимало водіїв.«Хто звик їздити в Європу, то добре, а хто не звик – можна в блудняк попасти… У нас їх замало, люди непривикші. Увечері їде, бордюр зловив, колесо вивернув, халепа», – каже один із водіїв.Минулого року чимало острівців безпеки з’явилося на дорозі міжнародного значення М-19, зокрема на відрізках від селища Голоби і у напрямку Ковеля. Це стало причиною неабиякого невдоволення серед власників автівок.«Я думаю, що вони тут зайві… Особливо в нічну пору доби їх не видно. Не знаю, хто це придумав їх зробити, але побачили в Європі, що таке є острівці, але хай ще подивляться, що вони там освітлюються. Так само, як і те кільце зробили посеред дороги, але ж його вночі не видно», – скаржиться водійЙдеться про кільце у Голобах. Саме відсутність попереджувальних знаків та освітлення – найбільша проблема для водіїв.«Позначити на дорозі, щоб воно приносило користь, а не ДТП тільки створювало, аварійні ситуації», – додає кермувальник.Хоча дехто каже, що це хороша ініціатива, яка почне виховувати водіїв і змусить їздити повільніше.«Це, мені здається, погано тільки зимою, тому що, як-не-як, на дорогах ожеледиця і бувають різні ситуації. Наприклад, у мене таке було, що випадково, але зносило з дороги через маневри. Але так, то це цілком непогано», – міркує водій Назар.До слова, мешканці сусідніх сіл, запевняє очільник Голобської громади, задоволені появі таких обмежувачів швидкості. Раніше, мовляв, водії ганяли населеними пунктами на шалених швидкостях.«Саме в селищі Голоби на цій дорозі в нас траплялися непоодинокі випадки і травматизму, і навіть смертельні випадки були на цій автотрасі. Тому я задоволений і думаю, з часом наші водії і всі, хто буде проздити цією трасою, зрозуміють, що це убезпечить і жителів громади, і водіїв від небезпеки», – зауважує голова громади.У Службі автомобільних доріг розповідають, що капітальний ремонт дороги ще триває. Тож відсутність попереджуючих знаків – не помилка, роботи ще не завершені.«Що ми маємо зробити цьогоріч: облаштування самих відрізків по всій протяжності дорожніми знаками, де ще не хватає, нанести розмітку, влаштувати пішохідні переходи, виконати роботи з освітлення по всіх населених пунктах», – розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській областіПро комфорт для водіїв дорожники обіцяють подбати, і вже цього року на ділянках все зроблять за правилами. Утім, керманичам радять бути обачнішими і таки зменшувати швидкість у населених пунктах. Тоді, мовляв, і пішоходи будуть цілі, і автівки неушкоджені.

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