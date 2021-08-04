У дворах Луцька хочуть прибрати обмежувачі руху
Сьогодні, 15:58
У луцьких дворах пропонують демонтувати обмежувачі руху: стовпці, бетонні блоки та різноманітні конструкції.
Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що такі конструкції перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки.
Хочуть демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху за 15 адресами:
вул. Братковського, 1 (стовпці, бетонний блок);
вул. Братковського, 9 (стовпці, бетонний блок);
вул. Братковського, 17 (металева конструкція);
вул. Гордіюк, 2 (напівсфери);
вул. Глушець, 1 (металева конструкція)
вул. Драгоманова, 3 (стовпці, бетонний блок);
вул. Драгоманова, 25 (стовпці);
вул. Кафедральна, 2 (стовпці, бетонний блок);
вул. Єршова (забетоновані шини);
вул. Єршова, 11 (юніпаркери);
вул. П’ятницька Гірка (юніпаркер, стовпці);
вул. Січова, 3а (стовпці);
пр-т Соборності, 13а (юніпаркери);
с. Забороль, вул. Шевченка (стовпці);
с. Великий Омеляник, вул. Волі (стовпці, шлагбаум).
У пояснювальній записці до проєкту рішення про демонтаж йдеться про те, що на номер гарячої лінії "Групи швидкого реагування" постійно надходять звернення щодо самовільно встановлених конструкцій у дворах.
Також з проханням прибрати стовпці до муніципалів звернулися медики швидкої та рятувальники.
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Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що такі конструкції перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки.
Хочуть демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху за 15 адресами:
вул. Братковського, 1 (стовпці, бетонний блок);
вул. Братковського, 9 (стовпці, бетонний блок);
вул. Братковського, 17 (металева конструкція);
вул. Гордіюк, 2 (напівсфери);
вул. Глушець, 1 (металева конструкція)
вул. Драгоманова, 3 (стовпці, бетонний блок);
вул. Драгоманова, 25 (стовпці);
вул. Кафедральна, 2 (стовпці, бетонний блок);
вул. Єршова (забетоновані шини);
вул. Єршова, 11 (юніпаркери);
вул. П’ятницька Гірка (юніпаркер, стовпці);
вул. Січова, 3а (стовпці);
пр-т Соборності, 13а (юніпаркери);
с. Забороль, вул. Шевченка (стовпці);
с. Великий Омеляник, вул. Волі (стовпці, шлагбаум).
У пояснювальній записці до проєкту рішення про демонтаж йдеться про те, що на номер гарячої лінії "Групи швидкого реагування" постійно надходять звернення щодо самовільно встановлених конструкцій у дворах.
Також з проханням прибрати стовпці до муніципалів звернулися медики швидкої та рятувальники.
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Коментарі 2
Це не приватна територія! Що значить не пускати "транзитних". Люди, ви геть подуріли? Вдома собі обмежувачі понаставляйте, а не в громадських місцях.
Оце правильно. Давно пора було їх демонтувати. Не затверджені в проекті забудови-значить незаконно розміщені, заважають доїзду і комунальникам і перевізникам(таксі). І штраф накласти на тих, хто їх туди встановив.
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