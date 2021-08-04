У дворах Луцька хочуть прибрати обмежувачі руху





Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Луцької міської ради.



Зазначають, що такі конструкції перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки.



Хочуть демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху за 15 адресами:



вул. Братковського, 1 (стовпці, бетонний блок);

вул. Братковського, 9 (стовпці, бетонний блок);

вул. Братковського, 17 (металева конструкція);

вул. Гордіюк, 2 (напівсфери);

вул. Глушець, 1 (металева конструкція)

вул. Драгоманова, 3 (стовпці, бетонний блок);

вул. Драгоманова, 25 (стовпці);

вул. Кафедральна, 2 (стовпці, бетонний блок);

вул. Єршова (забетоновані шини);

вул. Єршова, 11 (юніпаркери);

вул. П’ятницька Гірка (юніпаркер, стовпці);

вул. Січова, 3а (стовпці);

пр-т Соборності, 13а (юніпаркери);

с. Забороль, вул. Шевченка (стовпці);

с. Великий Омеляник, вул. Волі (стовпці, шлагбаум).



У пояснювальній записці до проєкту рішення про демонтаж йдеться про те, що на номер гарячої лінії "Групи швидкого реагування" постійно надходять звернення щодо самовільно встановлених конструкцій у дворах.



Також з проханням прибрати стовпці до муніципалів звернулися медики швидкої та рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких дворах пропонують демонтувати обмежувачі руху: стовпці, бетонні блоки та різноманітні конструкції.Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Луцької міської ради.Зазначають, що такі конструкції перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки.Хочуть демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху за 15 адресами:вул. Братковського, 1 (стовпці, бетонний блок);вул. Братковського, 9 (стовпці, бетонний блок);вул. Братковського, 17 (металева конструкція);вул. Гордіюк, 2 (напівсфери);вул. Глушець, 1 (металева конструкція)вул. Драгоманова, 3 (стовпці, бетонний блок);вул. Драгоманова, 25 (стовпці);вул. Кафедральна, 2 (стовпці, бетонний блок);вул. Єршова (забетоновані шини);вул. Єршова, 11 (юніпаркери);вул. П’ятницька Гірка (юніпаркер, стовпці);вул. Січова, 3а (стовпці);пр-т Соборності, 13а (юніпаркери);с. Забороль, вул. Шевченка (стовпці);с. Великий Омеляник, вул. Волі (стовпці, шлагбаум).У пояснювальній записці до проєкту рішення про демонтаж йдеться про те, що на номер гарячої лінії "Групи швидкого реагування" постійно надходять звернення щодо самовільно встановлених конструкцій у дворах.Також з проханням прибрати стовпці до муніципалів звернулися медики швидкої та рятувальники.

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