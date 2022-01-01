На великій дорозі: навіщо український рітейл відкриває магазини вздовж основних автотрас*





Світовий рітейл знає чимало прикладів відкриття роздрібних точок на пожвавлених перехрестях доріг та вздовж магістралей за межами населених пунктів. Наприклад, мережа американських придорожніх магазинів Stuckey’s, що існує з 1937 року, яка виросла з кіоску з торгівлі горіхами до кількох сотень торгових точок. У той самий час пандемія, яка змінила звички покупців, разом із розвитком нових технологій змушує рітейлерів кардинально реформувати цей формат торгівлі. А в країнах, що розвиваються, highway retailing називають новим драйвером роздрібної торгівлі. В Україні також відбуваються схожі процеси, і



Першопрохідці в АЗС



Зрозуміло, торгівля на дорогах виникла з появою самих доріг, і вийшла на новий рівень після масового використання автотранспорту. Однак, до певного моменту вона була досить неорганізованою. Максимум, на що можна було розраховувати – магазинчики при АЗС із п’ятьма основними товарами (цигарки, кондитерські вироби, снеки, напої та найнеобхідніші споживчі товари).



Тепер роздріб на дорогах набирає обертів, зокрема в Україні, стаючи фактично новим сегментом рітейлу. Цьому сприяє зростання внутрішнього туризму, а також кількості власних авто (що додатково простимулювали карантинні обмеження на пересування громадським транспортом). Отже, нестачі в покупцях придорожні супермаркети явно не відчуватимуть.



Першими на зміни відреагували власники автозаправних комплексів, які, крім продажу пального, стали відкривати повноцінні магазини, кафе та ресторани. Так, наприклад, 2021 року на АЗС WOG з’являються перші фуд-зони «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова». Також компанія має 245 магазинів WOG Market, які знаходяться майже на кожній АЗС.



У лютому 2020 БРСМ-Нафта відкрила власну мережу супермаркетів при АЗС під назвою Good market, де представлений повний асортимент товарів повсякденного попиту. Тут працює відділ кулінарії та розроблено спеціальне меню, до якого входять комплексні сніданки та бізнес-ланчі.



Компанія KLO розвиває VILLA маркет – формат магазину біля дому, в якому цілодобово продаються свіже м’ясо, овочі, молоко, ковбаса та яйця. У магазинах мережі Подорожник можна придбати понад 1000 товарів для автомобіля та побуту. При АЗС KLO окрім власних закладів громадського харчування «Борщ», «Пили швілі» та інших з жовтня 2018 року розпочав роботу перший в Україні ресторан McDonald’s.



Гамбургер на трасі



Торік у жовтні мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила в Україні свій перший ресторан уздовж автотраси. Заклад розташований у селі Гора Київської області, вздовж Бориспільської траси. Це поки що єдиний ресторан такого формату. Заклад обладнаний сучасними технологіями, що дозволяють швидко та зручно обслуговувати велику кількість клієнтів. У ресторані використовується роботизована станція напоїв, завдяки якій напої наливаються автоматами, без залучення працівників до процесу. Як повідомили RAU у компанії, McDonald’s планує й надалі відкривати нові придорожні заклади.



«Ми активно працюємо у цьому напрямі. Це один із наших пріоритетів», – діляться у компанії.



Своє рішення пояснюють просто: у країні активно розвивається внутрішній туризм, оновлюються дороги та збільшуються потоки транспорту. Тому відкриття придорожніх ресторанів видається перспективним. «Ми хочемо бути там, де наші відвідувачі, навіть коли вони перебувають у дорозі. Бажаємо, щоб люди не замислювалися, де їм зупинитися поїсти та відпочити, а знали, що дорогою буде McDonald’s», – пояснюють у компанії.



Конкуренції з іншими кафе та ресторанами (при тих же АЗС) у McDonald’s не бояться, оскільки компанія по праву вважається лідером серед ресторанів швидкого обслуговування в Україні, налічуючи понад 100 закладів у 25 містах. «Незалежно від того, де знаходиться McDonald’s – у столиці, невеликому обласному центрі або біля автотраси – рівень обслуговування, сервіс та смак їжі завжди залишається на найвищому рівні» – повідомили у мережі.



Більше того, відкриваючи придорожні ресторани, McDonald’s дотримуватиметься принципу різних форматів обслуговування, тобто в закладах буде і McDrive, щоб зробити замовлення, не виходячи з автомобіля; та експрес-вікна для пішоходів і доставки; та зал, де люди зможуть відпочити.



Плануючи збільшення кількості закладів, у McDonald’s Ukraine фокусуються лише на українському досвіді, не порівнюючи його із закордонними ринками.



Нагадаємо, раніше директор з розвитку українського McDonald’s Віталій Стефурак зазначив, що компанія має намір повністю «закрити» всі міста-сателіти Києва та домовляється з мережами АЗС про відкриття ресторанів уздовж автомагістралей.



Колаборація рітейлу



Як показує міжнародний досвід, у Європі та США мережі АЗС також цілком успішно співпрацюють із великими мережевими рітейлерами. Наприклад, французька Carrefour відкрила міні-маркети під брендом Proxi на заправках ВР, власні міні-АЗС з’явилися біля гіпермаркетів E.Leclerc у Франції. Причому така схема дуже популярна. Великі рітейлери для збільшення відвідуваності свого придорожнього маркету часто відкривають заправку зі спеціальними знижками для клієнтів.



Колаборація з АЗС та відкриття своїх торгових точок за містом обумовлено нестачею місць для грамотної локації та прагненням рітейлерів підвищити свою конкурентоспроможність за рахунок розширення точок присутності. Крім того, важливу роль відіграє зростання електронної комерції, коли клієнт хоче максимальної зручності отримання замовленого товару – навіть якщо в цей час він знаходиться в дорозі.



Тому не дивно, що у травні 2021 року магазин SPAR відкрився у Харкові у складі нового АЗК мережі Овис, яка стала партнером у цьому проекті. Магазин працює цілодобово, без вихідних. Як розповів RAU генеральний директор мереж Наш Край та SPAR Віктор Мольченко, найближчим часом у Харкові буде відкрито ще один магазин у форматі SPAR Express при АЗС Oвис.



«Наші партнери разом із нами відкривають уже другий супермаркет SPAR на АЗК. Тобто результати та перспективи розвитку їх і нас влаштовують. Потужний розвиток таких колабораційних проектів ми спостерігаємо в інших країнах: Польща, Угорщина, Австрія, Нідерланди, тому напрямок дуже цікавий, особливо через зростання продуктових зон та зон food to go у мережевих операторів АЗК», – пояснює Віктор Мольченко.



Перший проект магазину при АЗК розроблявся за участю проектного бюро SPAR International та адаптувався місцевим офісом. Вже є робоча концепція, всі процеси налагоджені, тому у Volwest Group максимально готові до нових запусків. Проте говорити про конкретні плани щодо кількості нових відкриттів ще зарано. Зазвичай, від підписання контракту до відкриття проходить від одного до двох місяців.



За словами гендиректора SPAR, ці магазини дещо відрізняються від стандартного магазину при АЗС: «У нашій концепції гість АЗК може придбати звичні для нього товари та отримати додаткові можливості перекусити, випити кави. Фактично це супермаркет по дорозі з розширеною зоною харчування».



На відміну від країн, де обмежений режим роботи класичних супермаркетів, супермаркет на АЗК виконує функцію вечірньої покупки. Також у європейських країнах спостерігається великий попит на товари сегмента home meal replacement (заміна домашньої їжі), що відбивається на асортименті. У нас поки що приготування вдома зі свіжих продуктів або напівфабрикатів перемагає.



Нагадаємо, на Волині теж є досвід відкриття SPAR біля автомагістралі. Супермаркет мережі у грудні минулого року відкрили на території нового ринку у с. Княгининок, який завершує будувати компанія Інвестор. Поруч - міжнародна траса, що проходить через центр населеного пункту.



“Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент”, - коментував відкриття SPAR у Княгининку Віктор Мольченко.



Нагадують, на Волині теж є досвід відкриття SPAR біля автомагістралі. Супермаркет мережі у грудні минулого року відкрили на території нового ринку у с. Княгининок, який завершує будувати компанія Інвестор. Поруч - міжнародна траса, що проходить через центр населеного пункту.



“Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент”, - коментував відкриття SPAR у Княгининку Віктор Мольченко.



Самостійний вихід



Інші українські продуктові мережі намагаються зайняти цю нішу, діючи самостійно. Так, корпорація АТБ-маркет та Fozzy Group намагаються відкривати свої торгові точки вздовж трас. Наприклад, 10 серпня 2021 року в оновленому магазині АТБ на Обухівській трасі у селі Лісники під Києвом було відкрито перший у мережі відділ вагової кулінарії АТБ-кафе. Це перший магазин торгової мережі АТБ з таким сервісом. Компанія планує найближчим часом обладнати ще 25 магазинів АТБ у всій Україні відділами фасованої кулінарії під власним брендом АТБ-кафе.



Влітку 2020 року відкрився новий гіпермаркет мережі МегаМаркет на Житомирській трасі – у селі Капітанівка Київської області. Приміщення торгового комплексу, в якому розмістився магазин, було збудовано рітейлером «з нуля». На території комплексу також розміщуються невеликі бутіки, салони краси, ресторани, аптека тощо. Його найближчий великоформатний конкурент – супермаркет Сільпо, відкритий влітку 2019 року у селі Стоянка. Як раніше повідомлялося, Сільпо планував відкрити нові магазини у Софіївській Борщагівці, Віті Поштовій та Стоянці за адресами, де раніше розташовувалися супермаркети мережі «Рибний світ Океанія».



Окремо варто згадати, що мережа Фора, що входить до Fozzy Group, відкрила перший експериментальний преміальний food-market Favore у травні 2017 року у смт Козин. На кількох рівнях магазину розмістилися власне супермаркет, кафе-кондитерська, власна пекарня, де випікається хліб, пироги та готується на замовлення піца, а також винотека, де з вибором допомагають професійні сомельє. Також на території магазину відкрили флористичний бутік Wild Passion.



Можливість подальшого розвитку магазинів Favore мережа Фора обіцяла розглянути після детального аналізу та оптимізації діяльності першої торгової точки. Судячи з того, що за п’ять років нічого не змінилося, цей магазин продовжує виконувати свою місію обслуговування мешканців навколишніх елітних особняків, але не більше.



Світові тренди



Зарубіжні експерти виділяють кілька сучасних тенденцій, що впливають на розвиток придорожнього роздробу. Головний висновок, який вони роблять: придорожній рітейлер майбутнього має прагнути бути не роздрібним продавцем палива з продуктовим магазином, а продуктовим рітейлером з повним спектром послуг, що пропонує паливо та сучасні точки швидкого заряджання електромобілів.



Використання інформації про покупців



Щоб досягти успіху, рітейлерам необхідно використовувати інформацію про покупців і адаптувати пропозицію відповідно до потреб сучасного споживача. Для чого потрібен широкий асортимент продуктів, у тому числі свіжих, для різних випадків прийому їжі.



Зростання популярності електромобілів, спровокована турботою про навколишнє середовище, призводить до падіння продажів палива, а отже, потрібно чимось залучити як місцевих, так і проїжджих споживачів. Щоправда, однією лише зручною зарядкою електроавтомобіля не обійтись. Одна з можливих фішок – пропозиція продукції місцевих фермерів та локальних виробництв поряд із товарами національних та міжнародних брендів. Що підтверджується успіхом Gloucester Services та Parkfoot Garage у Великій Британії.



Надзручність



Рітейлери повинні забезпечити максимальну зручність клієнтів на колесах. Наприклад, для тих, хто не хоче покидати салон авто, передбачити можливість наскрізного проїзду (drive-through retail) та отримання покупок. Для решти – зручне паркування, легкий доступ до точок заряджання електромобілів з додатковою пропозицією свіжої випічки, «домашніх» продуктів та локальних брендів. При цьому якщо електромобілі можуть бути заряджені за 30 хвилин, то й харчування повинне займати не більше часу. І під це треба підлаштовувати усі процеси.



Технічні новації



Потрібно впроваджувати нові технології як на заправних колонках, так і у звичайних магазинах. Клієнти повинні мати можливість розрахуватися за паливо, не заходячи до магазину. Наприклад, за допомогою мобільних платежів, внутрішніх програм або розпізнавання номерних знаків. Клієнти очікують, що магазини будуть повністю автоматизовані, і через онлайн-платформи можна буде замовити каву та інше. Технології допомагають встановити глибші зв’язки з клієнтом, оскільки привабливі ціни на рекламному стенді, чистий зал або зручне паркування не впливають на зручність оформлення замовлення на сайті.



Стати пунктом призначення



При значно більшому виборі асортименту та якості товарів у придорожніх ресторанах та магазинах сучасний споживач шукає максимальної зручності та комфорту. Щоб зарядити/заправити машину або гаджети, відпочити, перекусити, розважитись або навіть попрацювати. Тому врешті-решт виграє той, хто стане «місцем призначення», куди заїжджають спеціально, щоб отримати надзручності. Потрібно дати споживачеві більше підстав для відвідування. Адже чим ширший вибір, тим більше клієнтів можна залучити.



OLA Energy, багатонаціональна енергетична компанія, обрала новий стратегічний напрямок. Бізнес, що управляє 1250 заправними станціями в Африці, переходить від роздрібного продажу палива до центрів роздрібного продажу палива. Так, компанія планує додати тренажерні зали, а також спа-салон та перукарню на свої найбільші станції технічного обслуговування в Камеруні.



Індійська Reliance Retail відкриє свої торгові точки Smart Point, цифрові магазини, точки заряджання електромобілів, кафе та інші формати роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями поруч із заправними станціями. Тому в найближчі роки очікується зростання та розвиток придорожнього та drive-through рітейлу, а також еволюція зручності, що призведе до більшої кількості інновацій з погляду асортименту, форматів, місць розташування та можливостей франчайзингу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські споживачі, дотримуючись світових тенденцій, хочуть дедалі більшого комфорту під час автоподорожей. Рітейлери готові їм це надати – і для цього навіть не завжди треба виходити з машини.Світовий рітейл знає чимало прикладів відкриття роздрібних точок на пожвавлених перехрестях доріг та вздовж магістралей за межами населених пунктів. Наприклад, мережа американських придорожніх магазинів Stuckey’s, що існує з 1937 року, яка виросла з кіоску з торгівлі горіхами до кількох сотень торгових точок. У той самий час пандемія, яка змінила звички покупців, разом із розвитком нових технологій змушує рітейлерів кардинально реформувати цей формат торгівлі. А в країнах, що розвиваються, highway retailing називають новим драйвером роздрібної торгівлі. В Україні також відбуваються схожі процеси, і Асоціація рітейлерів України RAU пропонує ознайомитися з досвідом тих, хто першим ризикнув вийти на «велику дорогу».Зрозуміло, торгівля на дорогах виникла з появою самих доріг, і вийшла на новий рівень після масового використання автотранспорту. Однак, до певного моменту вона була досить неорганізованою. Максимум, на що можна було розраховувати – магазинчики при АЗС із п’ятьма основними товарами (цигарки, кондитерські вироби, снеки, напої та найнеобхідніші споживчі товари).Тепер роздріб на дорогах набирає обертів, зокрема в Україні, стаючи фактично новим сегментом рітейлу. Цьому сприяє зростання внутрішнього туризму, а також кількості власних авто (що додатково простимулювали карантинні обмеження на пересування громадським транспортом). Отже, нестачі в покупцях придорожні супермаркети явно не відчуватимуть.Першими на зміни відреагували власники автозаправних комплексів, які, крім продажу пального, стали відкривати повноцінні магазини, кафе та ресторани. Так, наприклад, 2021 року на АЗС WOG з’являються перші фуд-зони «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова». Також компанія має 245 магазинів WOG Market, які знаходяться майже на кожній АЗС.У лютому 2020 БРСМ-Нафта відкрила власну мережу супермаркетів при АЗС під назвою Good market, де представлений повний асортимент товарів повсякденного попиту. Тут працює відділ кулінарії та розроблено спеціальне меню, до якого входять комплексні сніданки та бізнес-ланчі.Компанія KLO розвиває VILLA маркет – формат магазину біля дому, в якому цілодобово продаються свіже м’ясо, овочі, молоко, ковбаса та яйця. У магазинах мережі Подорожник можна придбати понад 1000 товарів для автомобіля та побуту. При АЗС KLO окрім власних закладів громадського харчування «Борщ», «Пили швілі» та інших з жовтня 2018 року розпочав роботу перший в Україні ресторан McDonald’s.Торік у жовтні мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила в Україні свій перший ресторан уздовж автотраси. Заклад розташований у селі Гора Київської області, вздовж Бориспільської траси. Це поки що єдиний ресторан такого формату. Заклад обладнаний сучасними технологіями, що дозволяють швидко та зручно обслуговувати велику кількість клієнтів. У ресторані використовується роботизована станція напоїв, завдяки якій напої наливаються автоматами, без залучення працівників до процесу. Як повідомили RAU у компанії, McDonald’s планує й надалі відкривати нові придорожні заклади.«Ми активно працюємо у цьому напрямі. Це один із наших пріоритетів», – діляться у компанії.Своє рішення пояснюють просто: у країні активно розвивається внутрішній туризм, оновлюються дороги та збільшуються потоки транспорту. Тому відкриття придорожніх ресторанів видається перспективним. «Ми хочемо бути там, де наші відвідувачі, навіть коли вони перебувають у дорозі. Бажаємо, щоб люди не замислювалися, де їм зупинитися поїсти та відпочити, а знали, що дорогою буде McDonald’s», – пояснюють у компанії.Конкуренції з іншими кафе та ресторанами (при тих же АЗС) у McDonald’s не бояться, оскільки компанія по праву вважається лідером серед ресторанів швидкого обслуговування в Україні, налічуючи понад 100 закладів у 25 містах. «Незалежно від того, де знаходиться McDonald’s – у столиці, невеликому обласному центрі або біля автотраси – рівень обслуговування, сервіс та смак їжі завжди залишається на найвищому рівні» – повідомили у мережі.Більше того, відкриваючи придорожні ресторани, McDonald’s дотримуватиметься принципу різних форматів обслуговування, тобто в закладах буде і McDrive, щоб зробити замовлення, не виходячи з автомобіля; та експрес-вікна для пішоходів і доставки; та зал, де люди зможуть відпочити.Плануючи збільшення кількості закладів, у McDonald’s Ukraine фокусуються лише на українському досвіді, не порівнюючи його із закордонними ринками.Нагадаємо, раніше директор з розвитку українського McDonald’s Віталій Стефурак зазначив, що компанія має намір повністю «закрити» всі міста-сателіти Києва та домовляється з мережами АЗС про відкриття ресторанів уздовж автомагістралей.Як показує міжнародний досвід, у Європі та США мережі АЗС також цілком успішно співпрацюють із великими мережевими рітейлерами. Наприклад, французька Carrefour відкрила міні-маркети під брендом Proxi на заправках ВР, власні міні-АЗС з’явилися біля гіпермаркетів E.Leclerc у Франції. Причому така схема дуже популярна. Великі рітейлери для збільшення відвідуваності свого придорожнього маркету часто відкривають заправку зі спеціальними знижками для клієнтів.Колаборація з АЗС та відкриття своїх торгових точок за містом обумовлено нестачею місць для грамотної локації та прагненням рітейлерів підвищити свою конкурентоспроможність за рахунок розширення точок присутності. Крім того, важливу роль відіграє зростання електронної комерції, коли клієнт хоче максимальної зручності отримання замовленого товару – навіть якщо в цей час він знаходиться в дорозі.Тому не дивно, що у травні 2021 року магазин SPAR відкрився у Харкові у складі нового АЗК мережі Овис, яка стала партнером у цьому проекті. Магазин працює цілодобово, без вихідних. Як розповів RAU генеральний директор мереж Наш Край та SPAR, найближчим часом у Харкові буде відкрито ще один магазин у форматі SPAR Express при АЗС Oвис.«Наші партнери разом із нами відкривають уже другий супермаркет SPAR на АЗК. Тобто результати та перспективи розвитку їх і нас влаштовують. Потужний розвиток таких колабораційних проектів ми спостерігаємо в інших країнах: Польща, Угорщина, Австрія, Нідерланди, тому напрямок дуже цікавий, особливо через зростання продуктових зон та зон food to go у мережевих операторів АЗК», – пояснює Віктор Мольченко.Перший проект магазину при АЗК розроблявся за участю проектного бюро SPAR International та адаптувався місцевим офісом. Вже є робоча концепція, всі процеси налагоджені, тому у Volwest Group максимально готові до нових запусків. Проте говорити про конкретні плани щодо кількості нових відкриттів ще зарано. Зазвичай, від підписання контракту до відкриття проходить від одного до двох місяців.За словами гендиректора SPAR, ці магазини дещо відрізняються від стандартного магазину при АЗС: «У нашій концепції гість АЗК може придбати звичні для нього товари та отримати додаткові можливості перекусити, випити кави. Фактично це супермаркет по дорозі з розширеною зоною харчування».На відміну від країн, де обмежений режим роботи класичних супермаркетів, супермаркет на АЗК виконує функцію вечірньої покупки. Також у європейських країнах спостерігається великий попит на товари сегмента home meal replacement (заміна домашньої їжі), що відбивається на асортименті. У нас поки що приготування вдома зі свіжих продуктів або напівфабрикатів перемагає.Нагадаємо, на Волині теж є досвід відкриття SPAR біля автомагістралі. Супермаркет мережі у грудні минулого року відкрили на території нового ринку у с. Княгининок, який завершує будувати компанія Інвестор. Поруч - міжнародна траса, що проходить через центр населеного пункту.“Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент”, - коментував відкриття SPAR у Княгининку Віктор Мольченко.Нагадують, на Волині теж є досвід відкриття SPAR біля автомагістралі. Супермаркет мережі у грудні минулого року відкрили на території нового ринку у с. Княгининок, який завершує будувати компанія Інвестор. Поруч - міжнародна траса, що проходить через центр населеного пункту.“Різноманіття на ринку позитивно впливатиме на розвиток супермаркету, адже це додаткові точки тяжіння. Так само всі, хто тут вже купив чи купуватиме площу, розглядатимуть SPAR як додатковий аргумент”, - коментував відкриття SPAR у Княгининку Віктор Мольченко.Інші українські продуктові мережі намагаються зайняти цю нішу, діючи самостійно. Так, корпорація АТБ-маркет та Fozzy Group намагаються відкривати свої торгові точки вздовж трас. Наприклад, 10 серпня 2021 року в оновленому магазині АТБ на Обухівській трасі у селі Лісники під Києвом було відкрито перший у мережі відділ вагової кулінарії АТБ-кафе. Це перший магазин торгової мережі АТБ з таким сервісом. Компанія планує найближчим часом обладнати ще 25 магазинів АТБ у всій Україні відділами фасованої кулінарії під власним брендом АТБ-кафе.Влітку 2020 року відкрився новий гіпермаркет мережі МегаМаркет на Житомирській трасі – у селі Капітанівка Київської області. Приміщення торгового комплексу, в якому розмістився магазин, було збудовано рітейлером «з нуля». На території комплексу також розміщуються невеликі бутіки, салони краси, ресторани, аптека тощо. Його найближчий великоформатний конкурент – супермаркет Сільпо, відкритий влітку 2019 року у селі Стоянка. Як раніше повідомлялося, Сільпо планував відкрити нові магазини у Софіївській Борщагівці, Віті Поштовій та Стоянці за адресами, де раніше розташовувалися супермаркети мережі «Рибний світ Океанія».Окремо варто згадати, що мережа Фора, що входить до Fozzy Group, відкрила перший експериментальний преміальний food-market Favore у травні 2017 року у смт Козин. На кількох рівнях магазину розмістилися власне супермаркет, кафе-кондитерська, власна пекарня, де випікається хліб, пироги та готується на замовлення піца, а також винотека, де з вибором допомагають професійні сомельє. Також на території магазину відкрили флористичний бутік Wild Passion.Можливість подальшого розвитку магазинів Favore мережа Фора обіцяла розглянути після детального аналізу та оптимізації діяльності першої торгової точки. Судячи з того, що за п’ять років нічого не змінилося, цей магазин продовжує виконувати свою місію обслуговування мешканців навколишніх елітних особняків, але не більше.Зарубіжні експерти виділяють кілька сучасних тенденцій, що впливають на розвиток придорожнього роздробу. Головний висновок, який вони роблять: придорожній рітейлер майбутнього має прагнути бути не роздрібним продавцем палива з продуктовим магазином, а продуктовим рітейлером з повним спектром послуг, що пропонує паливо та сучасні точки швидкого заряджання електромобілів.Щоб досягти успіху, рітейлерам необхідно використовувати інформацію про покупців і адаптувати пропозицію відповідно до потреб сучасного споживача. Для чого потрібен широкий асортимент продуктів, у тому числі свіжих, для різних випадків прийому їжі.Зростання популярності електромобілів, спровокована турботою про навколишнє середовище, призводить до падіння продажів палива, а отже, потрібно чимось залучити як місцевих, так і проїжджих споживачів. Щоправда, однією лише зручною зарядкою електроавтомобіля не обійтись. Одна з можливих фішок – пропозиція продукції місцевих фермерів та локальних виробництв поряд із товарами національних та міжнародних брендів. Що підтверджується успіхом Gloucester Services та Parkfoot Garage у Великій Британії.Рітейлери повинні забезпечити максимальну зручність клієнтів на колесах. Наприклад, для тих, хто не хоче покидати салон авто, передбачити можливість наскрізного проїзду (drive-through retail) та отримання покупок. Для решти – зручне паркування, легкий доступ до точок заряджання електромобілів з додатковою пропозицією свіжої випічки, «домашніх» продуктів та локальних брендів. При цьому якщо електромобілі можуть бути заряджені за 30 хвилин, то й харчування повинне займати не більше часу. І під це треба підлаштовувати усі процеси.Потрібно впроваджувати нові технології як на заправних колонках, так і у звичайних магазинах. Клієнти повинні мати можливість розрахуватися за паливо, не заходячи до магазину. Наприклад, за допомогою мобільних платежів, внутрішніх програм або розпізнавання номерних знаків. Клієнти очікують, що магазини будуть повністю автоматизовані, і через онлайн-платформи можна буде замовити каву та інше. Технології допомагають встановити глибші зв’язки з клієнтом, оскільки привабливі ціни на рекламному стенді, чистий зал або зручне паркування не впливають на зручність оформлення замовлення на сайті.При значно більшому виборі асортименту та якості товарів у придорожніх ресторанах та магазинах сучасний споживач шукає максимальної зручності та комфорту. Щоб зарядити/заправити машину або гаджети, відпочити, перекусити, розважитись або навіть попрацювати. Тому врешті-решт виграє той, хто стане «місцем призначення», куди заїжджають спеціально, щоб отримати надзручності. Потрібно дати споживачеві більше підстав для відвідування. Адже чим ширший вибір, тим більше клієнтів можна залучити.OLA Energy, багатонаціональна енергетична компанія, обрала новий стратегічний напрямок. Бізнес, що управляє 1250 заправними станціями в Африці, переходить від роздрібного продажу палива до центрів роздрібного продажу палива. Так, компанія планує додати тренажерні зали, а також спа-салон та перукарню на свої найбільші станції технічного обслуговування в Камеруні.Індійська Reliance Retail відкриє свої торгові точки Smart Point, цифрові магазини, точки заряджання електромобілів, кафе та інші формати роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями поруч із заправними станціями. Тому в найближчі роки очікується зростання та розвиток придорожнього та drive-through рітейлу, а також еволюція зручності, що призведе до більшої кількості інновацій з погляду асортименту, форматів, місць розташування та можливостей франчайзингу.

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