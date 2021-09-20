На Україну насувається похолодання





Про це на своїй сторінці у Наталка Діденко.



"Вихідними похолоднішає на кілька градусів, проте на наступному тижні тепла погода повернеться", - написала вона.



Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що 12 лютого в країні очікується невеликий, вночі у північних областях помірний дощ та мокрий сніг, лише на півдні, вдень і на заході країни без опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. 13 лютого в Україні буде без опадів, температура вночі 2-7° морозу (в Карпатах до 15° морозу), вдень 0-5° тепла.



Водночас завтра, 11 лютого, за прогнозом Діденко, в Україні ще буде тепло - температура вдень підніметься аж до +5+10°. Щодо опадів, то невеликий дощ, місцями з мокрим снігом пройдуть в окремих районах західної частини, на крайній півночі та подекуди в східних областях. На решті території України переважатиме суха погода, а на півдні та в центрі навіть можливі сонячні прояснення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними, 12-13 лютого, до України прийде незначне похолодання.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня"Вихідними похолоднішає на кілька градусів, проте на наступному тижні тепла погода повернеться", - написала вона.Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що 12 лютого в країні очікується невеликий, вночі у північних областях помірний дощ та мокрий сніг, лише на півдні, вдень і на заході країни без опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. 13 лютого в Україні буде без опадів, температура вночі 2-7° морозу (в Карпатах до 15° морозу), вдень 0-5° тепла.Водночас завтра, 11 лютого, за прогнозом Діденко, в Україні ще буде тепло - температура вдень підніметься аж до +5+10°. Щодо опадів, то невеликий дощ, місцями з мокрим снігом пройдуть в окремих районах західної частини, на крайній півночі та подекуди в східних областях. На решті території України переважатиме суха погода, а на півдні та в центрі навіть можливі сонячні прояснення.

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