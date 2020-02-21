Муніципали запевняють, що розігнали жебраків з луцької автостанції. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти з 1 лютого розпочали чергування на території автостанції №1 у місті Луцьку з метою недопущення порушень громадського порядку, жебрацтва та крадіжок.Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.Перший тиждень чергування вже дав свій результат – сьогодні, 10 лютого, на території АС-1 значно спокійніше, особи, які просять гроші та чіпляються до інших, відсутні.Останній місяць почастішали скарги громадян на представників ромської національності. Крадіжки, всілякі розбірки та бійки на автостанції за участю ромів стали непоодиноким явищем.Люди скаржилися, що поки купують квиток або знімають готівку із банкомата, особи ромської національності не дають їм проходу."Впродовж тижня спостерігались випадки, коли неповнолітні особи намагались жебракувати під пильним наглядом та кураторством старших осіб. Проте, побачивши працівників муніципальної варти відразу починали ховатись та покидали територію автостанції", - йдеться у дописі.Всі випадки використання малолітніх дітей для жебрацтва, що є порушенням Кримінального кодексу України, зафіксували та передали поліції для належного реагування.