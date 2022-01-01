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На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10 лютого, трапилася пожежа у селі Дубове Ковельського району.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Вогонь спалахнув приблизно о 14:30 на вулиці Садовій. Зі слів сусідів, горів будинок.

На місце пожежі прибули рятувальники, працівники поліції та екстреної медичної допомоги.

Інформації про потерпілих наразі немає.

На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Волинь, Ковель, пожежа, будинок
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