На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Вогонь спалахнув приблизно о 14:30 на вулиці Садовій. Зі слів сусідів, горів будинок.



На місце пожежі прибули рятувальники, працівники поліції та екстреної медичної допомоги.



Інформації про потерпілих наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 лютого, трапилася пожежа у селі Дубове Ковельського району.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Вогонь спалахнув приблизно о 14:30 на вулиці Садовій. Зі слів сусідів, горів будинок.На місце пожежі прибули рятувальники, працівники поліції та екстреної медичної допомоги.Інформації про потерпілих наразі немає.

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