вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали старовинні фото Зимненського монастиря

Показали старовинні фото Зимненського монастиря
У мережі показали, який вигляд мав Зимненський монастир у Володимирі у 1920-х роках.

Фотографії у Фейсбук оприлюднила криєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.


Монастир належить до найдавніших в Україні. Київський великий князь Володимир заклав єпархію у місті Володимирі, названому на його честь. Як припускають, великий князь заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке тоді було передмістям м. Володимира. Ймовірно, святиня є набагато давнішою, ніж це прийнято вважати офіційно.

Перші достовірні відомості про існування обителі подає запис у «Патерику Києво-Печерському» щодо обставин смерті 1062 року ігумена Києво-Печерського монастиря преподобного Варлаама (той помер у Зимненському монастирі, повертаючись із Константинополя до Києва).

Монастир прославився чудесами від чудотворного образу і святим життям Зимненських ченців.

У Зимненському монастирі проживали перші волинські святі — Стефан (1091-1094) і Амфілохий (1105—1121), що були тут єпископами. Побував у Зимненському монастирі і преп. Нестор-літописець, тоді постриженик єпископа Стефана, який 1097 року був у Володимирі «смотренія раді училищ і постановленія учителя».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зимненський монастир, Волинь, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали старовинні фото Зимненського монастиря
Сьогодні, 02:20
Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
Сьогодні, 01:02
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті щотижня проводитимуть військовий вишкіл. ВІДЕО
10 лютий, 23:20
Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
10 лютий, 22:27
Схожі новини
100 найкращих фото України: серед них – 8 світлин з Волині 100 найкращих фото України: серед них – 8 світлин з Волині
01 січень, 10:57
Волинський тренер потрапив на обкладинку всеукраїнських змагань. ФОТО Волинський тренер потрапив на обкладинку всеукраїнських змагань. ФОТО
17 листопад, 2021, 02:16
Показали волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО Показали волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
07 листопад, 2021, 22:25
Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО
21 травень, 2021, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали старовинні фото Зимненського монастиря
Сьогодні, 02:20
 0
Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
Сьогодні, 01:02
 0
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському місті щотижня проводитимуть військовий вишкіл. ВІДЕО
10 лютий, 23:20
 0
Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
10 лютий, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8