У луцькому дитсадку комплексно відремонтують систему опалення
Сьогодні, 19:08
У Луцьку оглянули стан закладів дошкільної освіти №31 та 24 та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
У закладі дошкільної освіти №24 стара система опалення є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію.
Мер міста Ігор Поліщук зазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.
Директор садочка №31 розповіла, що основною і найбільш нагальною проблемою є аварійний дах. Справа в тому, що скінчився термін служби мембранної плівки, використаної тут на покрівлі (приблизно 10-15 років), і волога почала потрапляти до приміщення. На стінах та стелі подекуди утворився грибок, в багатьох місцях відклеюються шпалери. Міський голова запевнив дирекцію закладу, що під час наступної сесії міської ради на потреби закладу буде виділено близько трьох мільйонів гривень.
Останньою була загальноосвітня школа №15. Місцевий харчоблок знаходиться у передаварійному стані та потребує ремонту. Тут відсутня витяжка, що ускладнює роботу кухарів та поширює запахи у зал, де діти їдять. На потреби закладу буде виділено понад одного мільйона гривень.
Ще один проблемний заклад дошкільної освіти - 24-й садочок. Стара система опалення сьогодні вже є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію. Ігор Поліщук зазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
У закладі дошкільної освіти №24 стара система опалення є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію.
Мер міста Ігор Поліщук зазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.
Директор садочка №31 розповіла, що основною і найбільш нагальною проблемою є аварійний дах. Справа в тому, що скінчився термін служби мембранної плівки, використаної тут на покрівлі (приблизно 10-15 років), і волога почала потрапляти до приміщення. На стінах та стелі подекуди утворився грибок, в багатьох місцях відклеюються шпалери. Міський голова запевнив дирекцію закладу, що під час наступної сесії міської ради на потреби закладу буде виділено близько трьох мільйонів гривень.
Останньою була загальноосвітня школа №15. Місцевий харчоблок знаходиться у передаварійному стані та потребує ремонту. Тут відсутня витяжка, що ускладнює роботу кухарів та поширює запахи у зал, де діти їдять. На потреби закладу буде виділено понад одного мільйона гривень.
Ще один проблемний заклад дошкільної освіти - 24-й садочок. Стара система опалення сьогодні вже є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію. Ігор Поліщук зазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.
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