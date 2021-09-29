У луцькому дитсадку комплексно відремонтують систему опалення

У Луцьку оглянули стан закладів дошкільної освіти №31 та 24 та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.У закладі дошкільної освіти №24 стара система опалення є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію.Мер містазазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.Директор садочка №31 розповіла, що основною і найбільш нагальною проблемою є аварійний дах. Справа в тому, що скінчився термін служби мембранної плівки, використаної тут на покрівлі (приблизно 10-15 років), і волога почала потрапляти до приміщення. На стінах та стелі подекуди утворився грибок, в багатьох місцях відклеюються шпалери. Міський голова запевнив дирекцію закладу, що під час наступної сесії міської ради на потреби закладу буде виділено близько трьох мільйонів гривень.Останньою була загальноосвітня школа №15. Місцевий харчоблок знаходиться у передаварійному стані та потребує ремонту. Тут відсутня витяжка, що ускладнює роботу кухарів та поширює запахи у зал, де діти їдять. На потреби закладу буде виділено понад одного мільйона гривень.Ще один проблемний заклад дошкільної освіти - 24-й садочок. Стара система опалення сьогодні вже є повністю неефективною, деякі батареї вийшли з ладу. Окрім того, цей садочок є одним із останніх на лінії постачання енергоносія, що ускладнює ситуацію. Ігор Поліщук зазначив, що найближчою сесією міської ради на капітальний ремонт системи опалення тут буде виділено понад два мільйони гривень.