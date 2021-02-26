«Король дощу»: лідер гурту «Фіолет» презентував свою книгу у Луцьку. ФОТО

Презентація книжки«Король дощу» відбулася у четвер, 10 лютого.Зустріч із письменником, лідером гурту «Фіолет» та арт-директором фестивалю «Бандерштат» була у Волинській науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки.«Король дощу» – третій роман Серія Мартинюка, що був написаний близько двох років назад під час ізоляції. Це історія пари неідеальних людей, пошуків себе, давніх образ та болісних досвідів.«Я вирішив написати історію про ковідний Київ. Але це розповідь, де саме місто - лише декорація на тлі історії двох зумерів. Хотів розповісти специфіку стосунків між батьками і дітьми, коли під впливом обставин, діти знову повертаються до батьківських стін, починають проговорювати задавлені травми, розбирати кривди минулого, намагаються зрозуміти хто вони»,- розповідає про свою книгу сам автор.Сергій Мартинюк пояснив, що назва «Король дощу» - це метафоричний образ жертовності, до якої ми змушені вдаватися якщо хочемо змін.«Я намагався писати про покоління, яке є дуже лаконічним в багатьох аспектах, зокрема в спілкуванні. Саме тому манера письма така рубана, кострубата, діалоги героїв відповідають тому, як спілкуються зумери»,- зазначив автор.Також письменник розповів, що «Король дощу» є останньою книгою в циклі, так званої «трилогії міст». Тому на сторінках нового роману читачам епізодично зустрічатимуться декілька персонажів з «Капітана Смутку» та «Рок-н-ролу», але сюжетно ці історії абсолютно не пов‘язані.Під час презентації лідер гурту «Фіолет» розповів також про новий роман, над яким наразі працює. Він обіцяє бути значно більшим, ніж усі попередні роботи автора.Варто зазначити, що Луцьк став другим після Києва містом, де Сергій Мартинюк презентував свою книгу. Протягом лютого автор планує презентувати «Король дощу» у дев‘яти містах України.Нагадаємо, сьогодні також відбудеться виступ групи «Фіолет» у «ГаРмИдЕр ангар-stage».Автори