Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 11 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.
Температура вночі +3-4°, вдень +6-5°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.
Температура вночі +3-4°, вдень +6-5°.
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Коментарі 1
Синоптики, ви читаєте те, що подаєте людям? Спочатку пишете- "без істотних опадів", а через пару речень- " Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили." ЯК ЦЕ РОЗУМІТИ???
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