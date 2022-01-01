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Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого
У п'ятницю, 11 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.

Температура вночі +3-4°, вдень +6-5°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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Коментарі 1
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Синоптики, ви читаєте те, що подаєте людям? Спочатку пишете- "без істотних опадів", а через пару речень- " Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили." ЯК ЦЕ РОЗУМІТИ???
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