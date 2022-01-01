Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.



У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.



Температура вночі +3-4°, вдень +6-5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 11 лютого, на Волині буде мінлива хмарність , без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ і до вечора він досягне найбільшої сили.Температура вночі +3-4°, вдень +6-5°.

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