Де у Луцьку завтра, 11 лютого, не буде світла





У зв’язку зі здійсненням технічних робіт завтра буде відключена електроенергія за такими адресами:



з 9:00 до 15:00 - вул.Волновашська, вул. Гоголя (частково), вул. Рилєєва (частково);



з 13:30 до 15:30 - вул. Даньшина 8, вул. Львівська 78.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПрАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електроенергії в Луцьку у п’ятницю, 11 лютого.У зв’язку зі здійсненням технічних робіт завтра буде відключена електроенергія за такими адресами:з 9:00 до 15:00 - вул.Волновашська, вул. Гоголя (частково), вул. Рилєєва (частково);з 13:30 до 15:30 - вул. Даньшина 8, вул. Львівська 78.

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