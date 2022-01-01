Де у Луцьку завтра, 11 лютого, не буде світла
Сьогодні, 20:36
ПрАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електроенергії в Луцьку у п’ятницю, 11 лютого.
У зв’язку зі здійсненням технічних робіт завтра буде відключена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 15:00 - вул.Волновашська, вул. Гоголя (частково), вул. Рилєєва (частково);
з 13:30 до 15:30 - вул. Даньшина 8, вул. Львівська 78.
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У зв’язку зі здійсненням технічних робіт завтра буде відключена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 15:00 - вул.Волновашська, вул. Гоголя (частково), вул. Рилєєва (частково);
з 13:30 до 15:30 - вул. Даньшина 8, вул. Львівська 78.
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