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Де у Луцьку завтра, 11 лютого, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 11 лютого, не буде світла
ПрАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електроенергії в Луцьку у п’ятницю, 11 лютого.

У зв’язку зі здійсненням технічних робіт завтра буде відключена електроенергія за такими адресами:

з 9:00 до 15:00 - вул.Волновашська, вул. Гоголя (частково), вул. Рилєєва (частково);

з 13:30 до 15:30 - вул. Даньшина 8, вул. Львівська 78.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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