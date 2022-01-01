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11 лютого на Волині: гортаючи календар

11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження колишній депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій (на фото).

Іменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.

Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.

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Теги: День народження, Луцьк
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