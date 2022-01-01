Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом

На дворі зима, пік вірусних респіраторних інфекцій. Також нові шанси для застосування народних засобів для їх лікування. Компреси зі спирту, розтирання алкоголем: так зігрівають тіло народними методами.Про це у фейсбуці відповідає лікарка, родом з НововолинськаЦей метод полягає на очікуваннях зігріти шкіру та розширити її судини, а відтак зменшити гарячку та біль. Зігрівають таким чином будь-що: шию (якщо болить горло), руки, ноги якщо болять. А при гарячці розтирають всю шкіру.«Але чи безпечний цей метод? Ні! Насправді алкоголь може проникати через ніжну шкіру, а відтак мати токсичний вплив на організм. Чи треба таке «лікування» вже хворій дитині, робіть висновки самі.Отруєння алкоголем у дітей до 6 років може супроводжуватись порушенням роботи нервової системи, шоковим станом, порушенням дихання і навіть комою», – наголошує пані Катерина.Лікарка зазначає, що також дитина може вдихати спирт, коли він випаровується під час «цілющих процедур», це теж збільшує імовірність отруєння ним.А тривалі зігріваючі компреси зі спиртом ведуть до ще більшого всмоктування у шкіру, опіків, контактних дерматитів.Дієві поради, якщо у малюка підвищилась температура:-Одягніть його у легкий одяг.-Пропонуйте багато рідини.-Провітрюйте приміщення.-Збивайте гарячку парацетамолом або ібупрофеном у дитячих дозуваннях. І ніякого алкоголю!«Спирт вдома можна використовувати для дезінфекції шкіри для невеликих ділянок та неглибоких ранок (укуси, пірсинг, подряпини тощо). Зменшення запаху поту взуття у дорослих. Спирт буде вбивати бактерії, які є його причиною», – додає лікарка.Спирт ще можна використати для очищення та дезінфекції поверхонь вдома, електричних девайсів, біжутерії, ганчірок та ін.