Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
Сьогодні, 01:02
На дворі зима, пік вірусних респіраторних інфекцій. Також нові шанси для застосування народних засобів для їх лікування. Компреси зі спирту, розтирання алкоголем: так зігрівають тіло народними методами.
Про це у фейсбуці відповідає лікарка, родом з Нововолинська Катерина Бакіко.
Цей метод полягає на очікуваннях зігріти шкіру та розширити її судини, а відтак зменшити гарячку та біль. Зігрівають таким чином будь-що: шию (якщо болить горло), руки, ноги якщо болять. А при гарячці розтирають всю шкіру.
«Але чи безпечний цей метод? Ні! Насправді алкоголь може проникати через ніжну шкіру, а відтак мати токсичний вплив на організм. Чи треба таке «лікування» вже хворій дитині, робіть висновки самі.
Отруєння алкоголем у дітей до 6 років може супроводжуватись порушенням роботи нервової системи, шоковим станом, порушенням дихання і навіть комою», – наголошує пані Катерина.
Лікарка зазначає, що також дитина може вдихати спирт, коли він випаровується під час «цілющих процедур», це теж збільшує імовірність отруєння ним.
А тривалі зігріваючі компреси зі спиртом ведуть до ще більшого всмоктування у шкіру, опіків, контактних дерматитів.
Дієві поради, якщо у малюка підвищилась температура:
-Одягніть його у легкий одяг.
-Пропонуйте багато рідини.
-Провітрюйте приміщення.
-Збивайте гарячку парацетамолом або ібупрофеном у дитячих дозуваннях. І ніякого алкоголю!
«Спирт вдома можна використовувати для дезінфекції шкіри для невеликих ділянок та неглибоких ранок (укуси, пірсинг, подряпини тощо). Зменшення запаху поту взуття у дорослих. Спирт буде вбивати бактерії, які є його причиною», – додає лікарка.
Спирт ще можна використати для очищення та дезінфекції поверхонь вдома, електричних девайсів, біжутерії, ганчірок та ін.
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Про це у фейсбуці відповідає лікарка, родом з Нововолинська Катерина Бакіко.
Цей метод полягає на очікуваннях зігріти шкіру та розширити її судини, а відтак зменшити гарячку та біль. Зігрівають таким чином будь-що: шию (якщо болить горло), руки, ноги якщо болять. А при гарячці розтирають всю шкіру.
«Але чи безпечний цей метод? Ні! Насправді алкоголь може проникати через ніжну шкіру, а відтак мати токсичний вплив на організм. Чи треба таке «лікування» вже хворій дитині, робіть висновки самі.
Отруєння алкоголем у дітей до 6 років може супроводжуватись порушенням роботи нервової системи, шоковим станом, порушенням дихання і навіть комою», – наголошує пані Катерина.
Лікарка зазначає, що також дитина може вдихати спирт, коли він випаровується під час «цілющих процедур», це теж збільшує імовірність отруєння ним.
А тривалі зігріваючі компреси зі спиртом ведуть до ще більшого всмоктування у шкіру, опіків, контактних дерматитів.
Дієві поради, якщо у малюка підвищилась температура:
-Одягніть його у легкий одяг.
-Пропонуйте багато рідини.
-Провітрюйте приміщення.
-Збивайте гарячку парацетамолом або ібупрофеном у дитячих дозуваннях. І ніякого алкоголю!
«Спирт вдома можна використовувати для дезінфекції шкіри для невеликих ділянок та неглибоких ранок (укуси, пірсинг, подряпини тощо). Зменшення запаху поту взуття у дорослих. Спирт буде вбивати бактерії, які є його причиною», – додає лікарка.
Спирт ще можна використати для очищення та дезінфекції поверхонь вдома, електричних девайсів, біжутерії, ганчірок та ін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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