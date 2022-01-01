вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом

Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
На дворі зима, пік вірусних респіраторних інфекцій. Також нові шанси для застосування народних засобів для їх лікування. Компреси зі спирту, розтирання алкоголем: так зігрівають тіло народними методами.

Про це у фейсбуці відповідає лікарка, родом з Нововолинська Катерина Бакіко.

Цей метод полягає на очікуваннях зігріти шкіру та розширити її судини, а відтак зменшити гарячку та біль. Зігрівають таким чином будь-що: шию (якщо болить горло), руки, ноги якщо болять. А при гарячці розтирають всю шкіру.

«Але чи безпечний цей метод? Ні! Насправді алкоголь може проникати через ніжну шкіру, а відтак мати токсичний вплив на організм. Чи треба таке «лікування» вже хворій дитині, робіть висновки самі.

Отруєння алкоголем у дітей до 6 років може супроводжуватись порушенням роботи нервової системи, шоковим станом, порушенням дихання і навіть комою», – наголошує пані Катерина.

Лікарка зазначає, що також дитина може вдихати спирт, коли він випаровується під час «цілющих процедур», це теж збільшує імовірність отруєння ним.

А тривалі зігріваючі компреси зі спиртом ведуть до ще більшого всмоктування у шкіру, опіків, контактних дерматитів.

Дієві поради, якщо у малюка підвищилась температура:

-Одягніть його у легкий одяг.
-Пропонуйте багато рідини.
-Провітрюйте приміщення.
-Збивайте гарячку парацетамолом або ібупрофеном у дитячих дозуваннях. І ніякого алкоголю!

«Спирт вдома можна використовувати для дезінфекції шкіри для невеликих ділянок та неглибоких ранок (укуси, пірсинг, подряпини тощо). Зменшення запаху поту взуття у дорослих. Спирт буде вбивати бактерії, які є його причиною», – додає лікарка.

Спирт ще можна використати для очищення та дезінфекції поверхонь вдома, електричних девайсів, біжутерії, ганчірок та ін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: компреси, алкоголь, розтирання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали старовинні фото Зимненського монастиря
Сьогодні, 02:20
Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
Сьогодні, 01:02
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті щотижня проводитимуть військовий вишкіл. ВІДЕО
10 лютий, 23:20
Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
10 лютий, 22:27
Схожі новини
На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним
07 лютий, 15:00
У Луцьку патрульні затримали п`яного 19-річного водія без прав. ФОТО У Луцьку патрульні затримали п`яного 19-річного водія без прав. ФОТО
07 лютий, 12:03
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО
02 лютий, 09:44
П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО
31 січень, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали старовинні фото Зимненського монастиря
Сьогодні, 02:20
 0
Народні методи: лікарка з Волині розповіла, чи безпечно розтирати хворих дітей спиртом
Сьогодні, 01:02
 0
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському місті щотижня проводитимуть військовий вишкіл. ВІДЕО
10 лютий, 23:20
 0
Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
10 лютий, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8