У школах волинського міста облаштовують пристрої для очищення повітря
Сьогодні, 06:27
У п'яти школах Володимира розпочали встановлювати рекуператори – обладнання для очищення повітря. Всього у закладах освіти встановлять 120 пристроїв. Кожна школа отримає 24 рекуператори.
Про це розповів Суспільному заступник міського голови Андрій Гудим.
Пристрої та їх встановлення, згідно з проєктом "Боротьба з пандемією COVID-19", вартують 49 937 євро та фінансуються за кошти уряду Німеччини.
Серед шкіл, де обладнають такі системи – школа № 1, № 2, школа № 3 – ліцей, школа № 5 імені Анатолія Кореневського та Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського. Рекуператори, каже Андрій Гудим, встановлюватимуть у великих класах в межах 30-40 квадратних метрів на різних поверхах.
"Це спільний проєкт у рамках співпраці з містом-партнером, який передбачає виконання цих робіт для покращення санітарно-епідемічної ситуації в класних кімнатах і мікроклімату задля збереження здоров'я дітей", – зазначив посадовець.
Контролюватимуть роботу пристроїв, зі слів Андрія Гудими, локально у кожній зі шкіл.
"Рекуператори систематизуються і зв'язуються в один ланцюжок. Можна координувати їхню роботу по класах, які і коли будуть включатися, яка частота дозування повітря. Це не лише свіже повітря в класах впродовж дня, а й частково можна підігрівати приміщення", – каже заступник міського голови.
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Про це розповів Суспільному заступник міського голови Андрій Гудим.
Пристрої та їх встановлення, згідно з проєктом "Боротьба з пандемією COVID-19", вартують 49 937 євро та фінансуються за кошти уряду Німеччини.
Серед шкіл, де обладнають такі системи – школа № 1, № 2, школа № 3 – ліцей, школа № 5 імені Анатолія Кореневського та Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського. Рекуператори, каже Андрій Гудим, встановлюватимуть у великих класах в межах 30-40 квадратних метрів на різних поверхах.
"Це спільний проєкт у рамках співпраці з містом-партнером, який передбачає виконання цих робіт для покращення санітарно-епідемічної ситуації в класних кімнатах і мікроклімату задля збереження здоров'я дітей", – зазначив посадовець.
Контролюватимуть роботу пристроїв, зі слів Андрія Гудими, локально у кожній зі шкіл.
"Рекуператори систематизуються і зв'язуються в один ланцюжок. Можна координувати їхню роботу по класах, які і коли будуть включатися, яка частота дозування повітря. Це не лише свіже повітря в класах впродовж дня, а й частково можна підігрівати приміщення", – каже заступник міського голови.
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