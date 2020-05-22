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Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині

Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині
Двоє пенсіонерів, які загинули у пожежі в місті Ківерці, були братами. Врятувати чоловіків до приїзду пожежників намагалися сусіди.

Про це розповів Суспільному ківерчанин Олексій Ревко.

Один із загиблих чоловіків мав інвалідність і не міг самостійно вийти з хати.

Як розповів сусід братів Олексій Ревко, пожежа спалахнула у ніч на 10 лютого орієнтовно о першій ночі.
Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині

Загиблі – два брати, поліцейський та військовий, обидва у відставці. Зі слів Олексія Ревко, коли побачив дим з сусідської хати кинувся в будівлю, щоб врятувати чоловіків.

"Я забіг в хату, кричу "вставайте, горить хата". Я кинувся рятувати Сергія, бо на Юру я розраховував, що він відкриє вікно і сам вискочить. А де шукати? Тут вогонь! І я мусив на коліна і пішов. Що залишилось? Спогад і біль", – розповів сусід.

Тіла загиблих чоловіків 57 та 60 років після пожежі направили на експертизу. Попередня причина смерті – удушення чадним газом, – розповів Суспільному пресофіцер поліції Ігор Лівошук.
Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині

Як розповів інспектор управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Владислав Самойленко, від початку року у пожежах на Волині загинули чотири людини, троє травмувалися, серед них – дитина.


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Теги: пожежа, Волинь, брати загинули, Ківерці
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