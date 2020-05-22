Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині





Про це розповів



Один із загиблих чоловіків мав інвалідність і не міг самостійно вийти з хати.



Як розповів сусід братів Олексій Ревко, пожежа спалахнула у ніч на 10 лютого орієнтовно о першій ночі.



Загиблі – два брати, поліцейський та військовий, обидва у відставці. Зі слів Олексія Ревко, коли побачив дим з сусідської хати кинувся в будівлю, щоб врятувати чоловіків.



"Я забіг в хату, кричу "вставайте, горить хата". Я кинувся рятувати Сергія, бо на Юру я розраховував, що він відкриє вікно і сам вискочить. А де шукати? Тут вогонь! І я мусив на коліна і пішов. Що залишилось? Спогад і біль", – розповів сусід.



Тіла загиблих чоловіків 57 та 60 років після пожежі направили на експертизу. Попередня причина смерті – удушення чадним газом, – розповів Суспільному пресофіцер поліції Ігор Лівошук.



Як розповів інспектор управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Владислав Самойленко, від початку року у пожежах на Волині загинули чотири людини, троє травмувалися, серед них – дитина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє пенсіонерів, які загинули у пожежі в місті Ківерці, були братами. Врятувати чоловіків до приїзду пожежників намагалися сусіди.Про це розповів Суспільному ківерчанин Олексій Ревко.Один із загиблих чоловіків мав інвалідність і не міг самостійно вийти з хати.Як розповів сусід братівЗагиблі – два брати, поліцейський та військовий, обидва у відставці. Зі слів Олексія Ревко, коли побачив дим з сусідської хати кинувся в будівлю, щоб врятувати чоловіків."Я забіг в хату, кричу "вставайте, горить хата". Я кинувся рятувати Сергія, бо на Юру я розраховував, що він відкриє вікно і сам вискочить. А де шукати? Тут вогонь! І я мусив на коліна і пішов. Що залишилось? Спогад і біль", – розповів сусід.Тіла загиблих чоловіків 57 та 60 років після пожежі направили на експертизу. Попередня причина смерті – удушення чадним газом, – розповів Суспільному пресофіцер поліціїЯк розповів інспектор управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині, від початку року у пожежах на Волині загинули чотири людини, троє травмувалися, серед них – дитина.

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