Українець проїхав велосипедом через 7 країн, щоб дістатись до океану
Сьогодні, 04:44
До України повернувся 32-річний Юрій Петрань родом з Хмельницької області, який ще в листопаді навантажив свій велосипед їжею і наметом та самотужки рушив у подорож через пів Європи та подолав майже 5 000 км.
Про це 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.
Мандрівника, який три місяці не був удома, зустріли в аеропорту друзі з плакатами, повітряними кульками, шампанським та його улюбленим салатом олів’є. Юрій розповів, що трішки відвик від друзів у мандрівці, був тільки з телефоном та велосипедом.
"Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять в Європу. Бо я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. А потім увійшов у кураж і вирішив доїхати до океану", – розповів мандрівник.
Врешті він подолав майже 5 000 км через сім країн до Португалії, де океан. Щодня проїжджав до 100 км із багажем каструль, їжі і наметом. Інколи Юрій пробирався через багнюку та кучугури, а ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба.
"Вночі до мене прийшов якийсь невідомий гість – чи то був дикий кабан, чи то олень. Я вдав, що я мертвий,сплю, поки не пішов. Було трішки тривожно", – поділився враженнями мандрівник.
Він розповів, що коли побачив океан, це було чимось неймовірним.
За три місяці Юрій витратив 1200 євро.
"Я стараюся подоржувати бюджетно. І з велосипедом ти можеш потрапити в місця, куди не заїдеш машиною", – розповів мандрівник.
Найбільше грошей пішло на покупку їжі, трохи – на екскурсії, хостели, коли ночі були надто холодними, і – фото у Венеції.
"У вас були такі фотографії на 100 євро? Бо там мені виписали штраф. У Венецію, в саме місто не можна взагалі з велосипедом заїжджати, тільки як пішохід", – розповів Юрій.
Тепер він планує поїхати додому, побачити рідних, але потім знову плануватиме поїздку велосипедом в екозитичні країни.
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Про це 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.
Мандрівника, який три місяці не був удома, зустріли в аеропорту друзі з плакатами, повітряними кульками, шампанським та його улюбленим салатом олів’є. Юрій розповів, що трішки відвик від друзів у мандрівці, був тільки з телефоном та велосипедом.
"Планував доїхати тільки до Словенії, якщо запустять в Європу. Бо я їхав абсолютно без вакцинації, без тестів. А потім увійшов у кураж і вирішив доїхати до океану", – розповів мандрівник.
Врешті він подолав майже 5 000 км через сім країн до Португалії, де океан. Щодня проїжджав до 100 км із багажем каструль, їжі і наметом. Інколи Юрій пробирався через багнюку та кучугури, а ночував або в українців, які живуть у кожній з країн, або просто неба.
"Вночі до мене прийшов якийсь невідомий гість – чи то був дикий кабан, чи то олень. Я вдав, що я мертвий,сплю, поки не пішов. Було трішки тривожно", – поділився враженнями мандрівник.
Він розповів, що коли побачив океан, це було чимось неймовірним.
За три місяці Юрій витратив 1200 євро.
"Я стараюся подоржувати бюджетно. І з велосипедом ти можеш потрапити в місця, куди не заїдеш машиною", – розповів мандрівник.
Найбільше грошей пішло на покупку їжі, трохи – на екскурсії, хостели, коли ночі були надто холодними, і – фото у Венеції.
"У вас були такі фотографії на 100 євро? Бо там мені виписали штраф. У Венецію, в саме місто не можна взагалі з велосипедом заїжджати, тільки як пішохід", – розповів Юрій.
Тепер він планує поїхати додому, побачити рідних, але потім знову плануватиме поїздку велосипедом в екозитичні країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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