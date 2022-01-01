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Куди у Луцьку можна віддати вживаний одяг. ВІДЕО

Куди у Луцьку можна віддати вживаний одяг. ВІДЕО
Тепла куртка і зимові черевики, які вже ніхто не носить, вицвілі сукні і непотрібні кофтини. Часом у шафах лежать речі, які нам більше не потрібні, з яких ми виросли або які просто вийшли з моди. Цьому одягу можна дати другий шанс.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

З волонтеркою Вікторією Пащенко ми зустрілися на Північному ринку. Тут вона торгує різними травами, консерваціями, медом, фруктами, овочами. Майже все, каже, своє, домашнє. Саме цій жінці у цьому місці – 156-му контейнері – можна віддати не потрібні вам речі.

«Щодня, без вихідного, з 9-ї години ранку до 7-ї вечора. У нас немає вихідних, не буває, що закритий магазин. Завжди можна прийти і принести. Прошу людей, щоб міцно зав’язували мішки чи пакети, бо зазвичай речі я не перебираю», – каже волонтерка.

Усі принесені мішки, сумки та пакети з цього магазину несуть на склад неподалік – тут же, на Північному ринку, у контейнер №122.

Склад майже до стелі закиданий кульками та мішками. Тут їх до сотні. У пакетах як одяг, взуття, так і канцелярія, іграшки, різні пазли, книжки. Усе це, розказує волонтерка, вже у суботу поїде до людей, які цього потребують, – у села.

«Коли приїжджаю в село, то люди зазвичай відкривають або школу, або клуби, і розстеляють великі тенти, щоб речі не забруднювалися. Дорослі речі висипаємо на одну сторону. А вже дитячі іграшки, канцелярію – на іншу. І дорослі мають роботу, і діти», – розповіла Вікторія Пащенко.

Та одяг лучан носять не лише люди в селах. У ньому ходять і самі лучани. Усі, хто потребує чогось, можуть звернутися до Вікторії в магазин №156. Разом підете на склад і щось собі підберете.

Віддати одяг можна і релігійній організації «Карітас» – це на вулиці Кафедральній, 17, навпроти костелу Петра і Павла. Пакет із одягом, взуттям, іграшками достатньо просто лишити перед дверима пункту. За лічені хвилини його заберуть у приміщення.

«Завжди просимо, щоб одяг залишався чистим, щоб люди могли його в подальшому зразу використовувати. Тобто щоб він був не у критичному стані… Коли є потребуючі, яким цей одяг необхідний, ми його видаємо згідно з тими запитами, які люди просять. Тобто це може бути дитячий одяг, жіночий, чоловічий. Вже, відповідно, що в нас є і що ми можемо запропонувати людям», – пояснила волонтерка «Карітас-Спес Луцьк» Анастасія Марків.

Ціла кімната вживаного одягу є і в терцентрі неподалік – на Данила Галицького. Тут зачасту вдягають безхатьків та людей, які втрапили у складні життєві обставини. Щоправда, свій непотрібний одяг сюди принести не можна. Бо у терцентр постачають гуманітарну допомогу з-за кордону. І за всіма правилами всі речі мають бути дезінфіковані.

Треба сказати, що раніше у Луцьку були соцконтейнери. Туди у міцно зав’язаних пакетах міг кинути свої речі кожен. Частину зібраного викладали у Центрі надання адміністративних послуг, а частину завозили багатодітним сім’ям, у дитячі будинки тощо. Утім, у квітні минулого року контейнери вирішили прибрати.

Чому прибрали контейнери – достеменно не відомо. Чи повернуть їх – теж. І хоч людей, які не мають змоги оновити гардероб, багато, місць, куди можна здати, а відтак звідки можна й узяти вживаний одяг – зовсім мало.


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Теги: вживаний одяг, Луцьк
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