У трирічного волинянина діагностували рак нирок: просять допомоги. ВІДЕО

Даміана, якому поставили страшний діагноз «рак нирок», буде їхати до лікарні в Барселону. Родина не має всіх коштів на лікування там, а це 15 курсів хіміо- і променевої терапії, тому звертається до всіх, хто допоможе врятувати кровинку і любов її життя.



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«Коли я вийшла з кабінету УЗД, він обняв мене, і в цей момент я зрозуміла: я не маю права плакати і здаватись. Я маю боротись заради нього», – розповіла мама дитини Ольга Коритнєва.



Це сталось наприкінці грудня минулого року. До цього часу хлопчик ходив у дитсадок, навчався плаванню, грався і повноцінно жив поруч із люблячими батьками.



«У сечі чи ми побачили кров. При першому УЗД нам поставили нефробластому, пухлину Вільямса», – каже мама.



Одна нирка хлопчика вже має 70 відсотків ураження, лікарі радять робити оперативне втручання. Але головним завданням медиків є зберегти нирку, яку ще можна врятувати. Нині у світі із цією хворобою всього 2 відсотки людей. І Даміан має всі шанси мати щасливе дитинство, як його однолітки.



«Він вісім годин сидить під крапельницею хімії і ні разу не плаче. І заради нього маємо бути і ми борці», – висловлюється Ольга Коритнєва.



Позаду у хлопчика вже курс хіміотерапії, попереду – 15 курсів хімії та 21 курс променевої терапії. Відгукнулись лікувати Даміана у госпіталі в Барселоні. Але родині на це потрібні чималі кошти.



«Сума, яку нам виставив барселонський госпіталь, 280 тисяч євро, – це недосяжна сума, і її потрібно зібрати в максимально короткий момент», – ділиться жінка.



Госпіталь у Барселоні дозволив родині приїхати 14 лютого, внісши лише частину коштів – 50 тисяч євро. Решта часу, допоки Даміан лікуватимуться там, вартує немалих коштів щодня.



«Кожного тижня ми маємо вносити фіксовану суму і перекривати лікування перед госпіталем», – додає мама.



Допомога кожного українця, волинянина, зможе дати шанс маленькому лучанину Даміану, який мріє стати професійним плавцем, жити поруч із батьками і бачити, як підростає його менший братик.



Реквізити картки банку мами хлопчика Ольги Коритнєвої – 5168745031250951 (ПриватБанк). Картка тата Олександра Пономарчука від Монобанку – 4441114457144176.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого, коли святкуватимуть день закоханих, мама трирічного хлопчика з Луцька, якому поставили страшний діагноз «рак нирок», буде їхати до лікарні в Барселону. Родина не має всіх коштів на лікування там, а це 15 курсів хіміо- і променевої терапії, тому звертається до всіх, хто допоможе врятувати кровинку і любов її життя.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу. «Коли я вийшла з кабінету УЗД, він обняв мене, і в цей момент я зрозуміла: я не маю права плакати і здаватись. Я маю боротись заради нього», – розповіла мама дитини Ольга Коритнєва.Це сталось наприкінці грудня минулого року. До цього часу хлопчик ходив у дитсадок, навчався плаванню, грався і повноцінно жив поруч із люблячими батьками.«У сечі чи ми побачили кров. При першому УЗД нам поставили нефробластому, пухлину Вільямса», – каже мама.Одна нирка хлопчика вже має 70 відсотків ураження, лікарі радять робити оперативне втручання. Але головним завданням медиків є зберегти нирку, яку ще можна врятувати. Нині у світі із цією хворобою всього 2 відсотки людей. І Даміан має всі шанси мати щасливе дитинство, як його однолітки.«Він вісім годин сидить під крапельницею хімії і ні разу не плаче. І заради нього маємо бути і ми борці», – висловлюється Ольга Коритнєва.Позаду у хлопчика вже курс хіміотерапії, попереду – 15 курсів хімії та 21 курс променевої терапії. Відгукнулись лікувати Даміана у госпіталі в Барселоні. Але родині на це потрібні чималі кошти.«Сума, яку нам виставив барселонський госпіталь, 280 тисяч євро, – це недосяжна сума, і її потрібно зібрати в максимально короткий момент», – ділиться жінка.Госпіталь у Барселоні дозволив родині приїхати 14 лютого, внісши лише частину коштів – 50 тисяч євро. Решта часу, допоки Даміан лікуватимуться там, вартує немалих коштів щодня.«Кожного тижня ми маємо вносити фіксовану суму і перекривати лікування перед госпіталем», – додає мама.Допомога кожного українця, волинянина, зможе дати шанс маленькому лучанину Даміану, який мріє стати професійним плавцем, жити поруч із батьками і бачити, як підростає його менший братик.

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