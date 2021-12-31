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У трирічного волинянина діагностували рак нирок: просять допомоги. ВІДЕО

У трирічного волинянина діагностували рак нирок: просять допомоги. ВІДЕО
14 лютого, коли святкуватимуть день закоханих, мама трирічного хлопчика з Луцька Даміана, якому поставили страшний діагноз «рак нирок», буде їхати до лікарні в Барселону. Родина не має всіх коштів на лікування там, а це 15 курсів хіміо- і променевої терапії, тому звертається до всіх, хто допоможе врятувати кровинку і любов її життя.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

«Коли я вийшла з кабінету УЗД, він обняв мене, і в цей момент я зрозуміла: я не маю права плакати і здаватись. Я маю боротись заради нього», – розповіла мама дитини Ольга Коритнєва.

Це сталось наприкінці грудня минулого року. До цього часу хлопчик ходив у дитсадок, навчався плаванню, грався і повноцінно жив поруч із люблячими батьками.

«У сечі чи ми побачили кров. При першому УЗД нам поставили нефробластому, пухлину Вільямса», – каже мама.

Одна нирка хлопчика вже має 70 відсотків ураження, лікарі радять робити оперативне втручання. Але головним завданням медиків є зберегти нирку, яку ще можна врятувати. Нині у світі із цією хворобою всього 2 відсотки людей. І Даміан має всі шанси мати щасливе дитинство, як його однолітки.

«Він вісім годин сидить під крапельницею хімії і ні разу не плаче. І заради нього маємо бути і ми борці», – висловлюється Ольга Коритнєва.

Позаду у хлопчика вже курс хіміотерапії, попереду – 15 курсів хімії та 21 курс променевої терапії. Відгукнулись лікувати Даміана у госпіталі в Барселоні. Але родині на це потрібні чималі кошти.

«Сума, яку нам виставив барселонський госпіталь, 280 тисяч євро, – це недосяжна сума, і її потрібно зібрати в максимально короткий момент», – ділиться жінка.

Госпіталь у Барселоні дозволив родині приїхати 14 лютого, внісши лише частину коштів – 50 тисяч євро. Решта часу, допоки Даміан лікуватимуться там, вартує немалих коштів щодня.

«Кожного тижня ми маємо вносити фіксовану суму і перекривати лікування перед госпіталем», – додає мама.

Допомога кожного українця, волинянина, зможе дати шанс маленькому лучанину Даміану, який мріє стати професійним плавцем, жити поруч із батьками і бачити, як підростає його менший братик.

Реквізити картки банку мами хлопчика Ольги Коритнєвої – 5168745031250951 (ПриватБанк). Картка тата Олександра Пономарчука від Монобанку – 4441114457144176.


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Теги: Даміан, Луцьк, допомога, рак нирок
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