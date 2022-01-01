У волинському місті щотижня проводитимуть військовий вишкіл. ВІДЕО





Чому у Володимирі готуються захищати кордони і населення, тоді як у столиці кажуть, що наступу не буде – у сюжеті



«Попри те, що є запевнення керівництва держави про те, що нічого не буде, ми бачимо, що концентрація сил збільшуються, розпочинаються масштабні навчання, на території республіки Білорусь вони вже тривають», – каже нардеп Ігор Гузь.



На Волині наступу й не чекають – діяти починають вже. Нардеп разом із міськими головами Володимира та Нововолинська розповідають про штаб захисту Волині. Ініціатива, яку так назвали, – це військовий вишкіл для місцевих мешканців, аби у разі непередбачуваної ситуації вони не панікували, а знали, як діяти: починаючи від того, що має входити до екстреної валізи, надання першої медичної допомоги і до навичок користування зброєю.



«Головне у випадку агресії ворога, якщо ця агресія буде і на Волині, відповідно тероборона має включитися в ті завдання, які перед нею поставлені. Якщо агресія буде на іншій території України, а в нас буде тил, у нас теж буде чимало викликів», – розповідає Ігор Гузь.



Зокрема це оборона інфраструктурних об’єктів та кордонів, до яких від Володимира рукою подати. Штаб прийматиме усіх охочих від 18 років незалежно від статі. Сьогодні вже працюють з Володимиром, Устилугом, Овадним, Благодатним та Павлівкою.



Навчання відбуватимуться на базі 14-ї бригади. Перший вишкіл обіцяють провести вже цими вихідними, а загалом проводити їх планують щовихідних. Водночас у Володимир-Волинському батальйоні тероборони триває комплектування для служби в оперативному резерві.



«Усіх бажаючих запрошуємо, хто бажає. Приходьте, проконсультуємо, це буде офіційна служба. В резерві будуть збори, будуть навчання, будуть люди розуміти, що від них вимагають, як воно все має бути. Тому що самі розумієте, яка ситуація в нас складається на кордонах. Треба бути завжди готовим, щоб обороняти свій дім», – зазначив заступник керівника Володимир-Волинського тербатальйону Олексій Труханов.



На розгортання територіальної оборони громади й усієї області в цілому вже на найближчій сесії міської ради виділять 100 тисяч гривень. Окрім того, тероборона передбачає ще низку заходів, які вже почали проводити.



«Обстежено всі бомбосховища, що є на території міста, громади. Дано їм оцінку. Сьогодні ми готуємо, які сьогодні бомбосховища готові прийняти населення, які потребують фінансування для того, щоб покращити їхній стан», – повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Окрім того, на території громади проінспектували приміщення тирів. Деякі з них відремонтують і вже найближчим часом використовуватимуть для навчання добровольчих формувань територіальної громади.



«Ми маємо взяти на себе відповідальність, не стояти осторонь і розуміти, якщо прийде момент ікс, хто чим буде займатися», – зауважив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Долучитися до навчань можна, заповнивши відповідну анкету, яка днями має з’явитися на сайтах громади чи в соцмережах. Зробити це можуть усі охочі – незалежно від місця проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не розводити паніку, а розповісти, як діяти, аби її не було. У Володимирі створюють штаб захисту Волині. Тобто на базі 14-ї бригади Збройних сил України у княжому місті розгортають масштабний план територіальної оборони області: від збору екстреної валізи, надання першої медичної допомоги – до навчання користування зброєю.Чому у Володимирі готуються захищати кордони і населення, тоді як у столиці кажуть, що наступу не буде – у сюжеті 12 каналу. «Попри те, що є запевнення керівництва держави про те, що нічого не буде, ми бачимо, що концентрація сил збільшуються, розпочинаються масштабні навчання, на території республіки Білорусь вони вже тривають», – каже нардепНа Волині наступу й не чекають – діяти починають вже. Нардеп разом із міськими головами Володимира та Нововолинська розповідають про штаб захисту Волині. Ініціатива, яку так назвали, – це військовий вишкіл для місцевих мешканців, аби у разі непередбачуваної ситуації вони не панікували, а знали, як діяти: починаючи від того, що має входити до екстреної валізи, надання першої медичної допомоги і до навичок користування зброєю.«Головне у випадку агресії ворога, якщо ця агресія буде і на Волині, відповідно тероборона має включитися в ті завдання, які перед нею поставлені. Якщо агресія буде на іншій території України, а в нас буде тил, у нас теж буде чимало викликів», – розповідає Ігор Гузь.Зокрема це оборона інфраструктурних об’єктів та кордонів, до яких від Володимира рукою подати. Штаб прийматиме усіх охочих від 18 років незалежно від статі. Сьогодні вже працюють з Володимиром, Устилугом, Овадним, Благодатним та Павлівкою.Навчання відбуватимуться на базі 14-ї бригади. Перший вишкіл обіцяють провести вже цими вихідними, а загалом проводити їх планують щовихідних. Водночас у Володимир-Волинському батальйоні тероборони триває комплектування для служби в оперативному резерві.«Усіх бажаючих запрошуємо, хто бажає. Приходьте, проконсультуємо, це буде офіційна служба. В резерві будуть збори, будуть навчання, будуть люди розуміти, що від них вимагають, як воно все має бути. Тому що самі розумієте, яка ситуація в нас складається на кордонах. Треба бути завжди готовим, щоб обороняти свій дім», – зазначив заступник керівника Володимир-Волинського тербатальйонуНа розгортання територіальної оборони громади й усієї області в цілому вже на найближчій сесії міської ради виділять 100 тисяч гривень. Окрім того, тероборона передбачає ще низку заходів, які вже почали проводити.«Обстежено всі бомбосховища, що є на території міста, громади. Дано їм оцінку. Сьогодні ми готуємо, які сьогодні бомбосховища готові прийняти населення, які потребують фінансування для того, щоб покращити їхній стан», – повідомив Володимирський міський головаОкрім того, на території громади проінспектували приміщення тирів. Деякі з них відремонтують і вже найближчим часом використовуватимуть для навчання добровольчих формувань територіальної громади.«Ми маємо взяти на себе відповідальність, не стояти осторонь і розуміти, якщо прийде момент ікс, хто чим буде займатися», – зауважив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Долучитися до навчань можна, заповнивши відповідну анкету, яка днями має з’явитися на сайтах громади чи в соцмережах. Зробити це можуть усі охочі – незалежно від місця проживання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію