В Україні за добу зафіксували 41 229 випадків коронавірусу: на Волині – 1118
Сьогодні, 09:05
41 229 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 462 970 осіб;
одужало – 3 750 826 осіб;
летальних випадків – 102 403;
проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545;
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 462 970 осіб;
одужало – 3 750 826 осіб;
летальних випадків – 102 403;
проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545;
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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