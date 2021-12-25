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В Україні за добу зафіксували 41 229 випадків коронавірусу: на Волині – 1118

В Україні за добу зафіксували 41 229 випадків коронавірусу: на Волині – 1118
41 229 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 462 970 осіб;

одужало – 3 750 826 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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