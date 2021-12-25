В Україні за добу зафіксували 41 229 випадків коронавірусу: на Волині – 1118





Про це свідчать дані МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 4 462 970 осіб;



одужало – 3 750 826 осіб;



летальних випадків – 102 403;



проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 3880;



Вінницька область – 1001;



Волинська область – 1118;



Дніпропетровська область – 2420;



Донецька область – 1545;



Житомирська область – 2602;



Закарпатська область – 928;



Запорізька область – 1423;



Івано-Франківська область – 1441;



Київська область – 1373;



Кіровоградська область – 494;



Луганська область – 756;



Львівська область – 2280;



Миколаївська область – 957;



Одеська область – 3918;



Полтавська область – 1523;



Рівненська область – 1917;



Сумська область – 1471;



Тернопільська область – 1379;



Харківська область – 2016;



Херсонська область – 1373;



Хмельницька область – 2109;



Черкаська область – 1232;



Чернівецька область – 1062;



Чернігівська область – 1476.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 41 229 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 4 462 970 осіб;одужало – 3 750 826 осіб;летальних випадків – 102 403;проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 3880;Вінницька область – 1001;Дніпропетровська область – 2420;Донецька область – 1545;Житомирська область – 2602;Закарпатська область – 928;Запорізька область – 1423;Івано-Франківська область – 1441;Київська область – 1373;Кіровоградська область – 494;Луганська область – 756;Львівська область – 2280;Миколаївська область – 957;Одеська область – 3918;Полтавська область – 1523;Рівненська область – 1917;Сумська область – 1471;Тернопільська область – 1379;Харківська область – 2016;Херсонська область – 1373;Хмельницька область – 2109;Черкаська область – 1232;Чернівецька область – 1062;Чернігівська область – 1476.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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