Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:10
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п'ятницю, 1й лютого, такий: купівля – 27,80, продаж – 27,95.
Євро продають за 31,65, а купують за 31,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.
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Євро продають за 31,65, а купують за 31,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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