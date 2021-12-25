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Курс валют у Луцьку на 11 лютого

Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п'ятницю, 1й лютого, такий: купівля – 27,80, продаж – 27,95.

Євро продають за 31,65, а купують за 31,85.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.

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Теги: курс валют, Луцьк
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