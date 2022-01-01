Коронавірус на Волині: за добу померло 8 людей

Станом на ранок 11 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 1185 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 237, медпрацівників – 31).Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:Одужало (осіб) – 794,Летальних випадків (осіб) – 8:Луцький район – 2 випадки по 1 в Луцькій ТГ та Городищенській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській ТГ та Іваничівській ТГ;Ковельський район – 4 випадки: у Ковельській ТГ — 2 випадки, Турійській ТГ та Забродівській ТГ — по 1 випадку.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 244Боратинська ТГ – 13Берестечківська ТГ — 7Городищенська ТГ – 8Горохівська ТГ – 33Доросинівська ТГ – 5Ківерцівська ТГ – 24Колківська ТГ – 3Копачівська ТГ – 1Мар’янівська ТГ – 10Олицька ТГ – 9Підгайцівська ТГ – 44Рожищенська ТГ – 21Торчинська ТГ – 5Цуманська ТГ – 6Володимир-Волинська ТГ – 111Затурцівська ТГ – 11Зимнівська ТГ — 19Іваничівська ТГ – 13Литовезька ТГ — 2Локачинська ТГ — 20Нововолинська ТГ – 56Оваднівська ТГ — 2Павлівська ТГ – 7Устилузька ТГ — 9Камінь- Каширська ТГ – 48Любешівська ТГ – 41Маневицька ТГ – 55Прилісненська ТГ — 5Голобська ТГ – 24Велицька ТГ — 3Вишнівська ТГ – 14Головненська ТГ — 7Дубечненська ТГ – 2Дубівська ТГ – 18Заболотівська ТГ — 3Забродівськ а ТГ — 3Ковельська ТГ – 168Колодяжненська ТГ — 6Люблинецька ТГ – 6Любомльська ТГ – 23Поворська ТГ — 11Ратнівська ТГ – 6Рівненська ТГ – 5Самарівська ТГ – 2Сереховичівська ТГ – 4Старовижівська ТГ – 7Турійська ТГ – 36Шацька ТГ — 5За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 121639 (з них дітей – 10486 та медичних працівників –5125),одужало ( осіб) – 105375 (з них дітей – 7646 та медичних працівників –4534),летальних випадків (осіб) –2314 (1 дитина та 35медпрацівників).