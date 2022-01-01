Коронавірус на Волині: за добу померло 8 людей
Сьогодні, 09:17
Станом на ранок 11 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 1185 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 237, медпрацівників – 31).
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 794,
Летальних випадків (осіб) – 8:
Луцький район – 2 випадки по 1 в Луцькій ТГ та Городищенській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській ТГ та Іваничівській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: у Ковельській ТГ — 2 випадки, Турійській ТГ та Забродівській ТГ — по 1 випадку.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 433 хворих:
Луцька ТГ – 244
Боратинська ТГ – 13
Берестечківська ТГ — 7
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 33
Доросинівська ТГ – 5
Ківерцівська ТГ – 24
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ – 10
Олицька ТГ – 9
Підгайцівська ТГ – 44
Рожищенська ТГ – 21
Торчинська ТГ – 5
Цуманська ТГ – 6
Володимир-Волинський район – 250 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 111
Затурцівська ТГ – 11
Зимнівська ТГ — 19
Іваничівська ТГ – 13
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 20
Нововолинська ТГ – 56
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 7
Устилузька ТГ — 9
Камінь-Каширський район – 149 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 48
Любешівська ТГ – 41
Маневицька ТГ – 55
Прилісненська ТГ — 5
Ковельський район – 353 хворих:
Голобська ТГ – 24
Велицька ТГ — 3
Вишнівська ТГ – 14
Головненська ТГ — 7
Дубечненська ТГ – 2
Дубівська ТГ – 18
Заболотівська ТГ — 3
Забродівськ а ТГ — 3
Ковельська ТГ – 168
Колодяжненська ТГ — 6
Люблинецька ТГ – 6
Любомльська ТГ – 23
Поворська ТГ — 11
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ – 5
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ – 7
Турійська ТГ – 36
Шацька ТГ — 5
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 121639 (з них дітей – 10486 та медичних працівників –5125),
одужало ( осіб) – 105375 (з них дітей – 7646 та медичних працівників –4534),
летальних випадків (осіб) –2314 (1 дитина та 35медпрацівників).
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 794,
Летальних випадків (осіб) – 8:
Луцький район – 2 випадки по 1 в Луцькій ТГ та Городищенській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській ТГ та Іваничівській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: у Ковельській ТГ — 2 випадки, Турійській ТГ та Забродівській ТГ — по 1 випадку.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 433 хворих:
Луцька ТГ – 244
Боратинська ТГ – 13
Берестечківська ТГ — 7
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 33
Доросинівська ТГ – 5
Ківерцівська ТГ – 24
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ – 10
Олицька ТГ – 9
Підгайцівська ТГ – 44
Рожищенська ТГ – 21
Торчинська ТГ – 5
Цуманська ТГ – 6
Володимир-Волинський район – 250 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 111
Затурцівська ТГ – 11
Зимнівська ТГ — 19
Іваничівська ТГ – 13
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 20
Нововолинська ТГ – 56
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 7
Устилузька ТГ — 9
Камінь-Каширський район – 149 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 48
Любешівська ТГ – 41
Маневицька ТГ – 55
Прилісненська ТГ — 5
Ковельський район – 353 хворих:
Голобська ТГ – 24
Велицька ТГ — 3
Вишнівська ТГ – 14
Головненська ТГ — 7
Дубечненська ТГ – 2
Дубівська ТГ – 18
Заболотівська ТГ — 3
Забродівськ а ТГ — 3
Ковельська ТГ – 168
Колодяжненська ТГ — 6
Люблинецька ТГ – 6
Любомльська ТГ – 23
Поворська ТГ — 11
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ – 5
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ – 7
Турійська ТГ – 36
Шацька ТГ — 5
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 121639 (з них дітей – 10486 та медичних працівників –5125),
одужало ( осіб) – 105375 (з них дітей – 7646 та медичних працівників –4534),
летальних випадків (осіб) –2314 (1 дитина та 35медпрацівників).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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