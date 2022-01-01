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На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів

На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів
Учора, 10 лютого, на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Володимирі 21-річний водій автомобіля Daewoo Lanos збив двох пішоходів – 40-річного чоловіка та 44-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок ДТП обидва постраждалих отримали тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.
На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів

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Теги: Володимир, збив пішоходів, ДТП
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