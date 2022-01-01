На Волині 21-річний водій збив двох пішоходів





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Внаслідок ДТП обидва постраждалих отримали тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 лютого, на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Володимирі 21-річний водій автомобіля Daewoo Lanos збив двох пішоходів – 40-річного чоловіка та 44-річну жінку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Внаслідок ДТП обидва постраждалих отримали тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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