На Рівненщині в будинку вибухнув невідомий предмет: загинуло двоє людей





Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.



Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.



Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.



Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові Рівненської області 10 лютого вибухнув невідомий предмет.Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.

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