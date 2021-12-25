На Рівненщині в будинку вибухнув невідомий предмет: загинуло двоє людей
Сьогодні, 09:50
У приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові Рівненської області 10 лютого вибухнув невідомий предмет.
Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.
Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.
Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.
Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.
Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.
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