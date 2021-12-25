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На Рівненщині в будинку вибухнув невідомий предмет: загинуло двоє людей

На Рівненщині в будинку вибухнув невідомий предмет: загинуло двоє людей
У приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові Рівненської області 10 лютого вибухнув невідомий предмет.

Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненської області.

Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.

Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув.


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Теги: будинок, Здолбунів, вибух, загибель
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