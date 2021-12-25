Частина Луцька – без тепла
Сьогодні, 10:15
У Луцьку 18 будинків та дитсадок залишилися без тепла та гарячої води.
Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".
у зв'язку з початком робіт із ліквідації витоку на магістральних трубопроводах діаметром 530 мм на просп. Соборності, з 08:00 11 лютого тимчасово припинено надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води до 18 житлових будинків та дитячого садка №31, що підключені до ЦТП на просп. Соборності, 19б та 20д.
Споживачами центрального теплового пункту на просп. Соборності, 19б є житлові будинки на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 24 та ДНЗ №31 на просп. Соборності, 21а.
Споживачами центрального теплового пункту на просп. Соборності, 20д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Роботи будуть виконувати впродовж дня.
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Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".
у зв'язку з початком робіт із ліквідації витоку на магістральних трубопроводах діаметром 530 мм на просп. Соборності, з 08:00 11 лютого тимчасово припинено надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води до 18 житлових будинків та дитячого садка №31, що підключені до ЦТП на просп. Соборності, 19б та 20д.
Споживачами центрального теплового пункту на просп. Соборності, 19б є житлові будинки на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 24 та ДНЗ №31 на просп. Соборності, 21а.
Споживачами центрального теплового пункту на просп. Соборності, 20д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Роботи будуть виконувати впродовж дня.
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