Куди піти у Луцьку на вихідні 12–13 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше побачення заздалегідь. Ми пропонуємо вже готовий перелік цікавих заходів, а піти на благодійний концерт, романтично-гастрономічну екскурсію чи запалити на танцях – обирати вам.



12 лютого



У суботу Волинський академічний обласний театр ляльок запрошує до себе на виставу. Маленьким глядачам від трьох років пропонують до перегляду повчальну історію про звірятко, яке страждає через свій зовнішній вигляд. «Рудий ведмедик» розпочнеться об 11 годині.



Тривалість – 45 хв

Ціна – 100 грн











Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка кличе до себе на концерт до Дня закоханих. Відбудеться він за участю естрадно-симфонічного театру, диригуватиме – заслужений артист України Микола Гнатюк. Насолодитися музикою організатори пропонують протягом двох днів, тому відвідати захід можна і 12, і 13 лютого.



Початок – 18:00

Ціна – 130-200 грн







Трохи пізніше, о 21:00, запалати на танцях можна у «Кораблику». Гурт «Очеретяний кіт» зіграє вже відомі хіти, а також зовсім свіженькі з альбому «Тесла летить на Марс». Аби натанцюватися під блюз, джаз, регі та лаунж із подільським колоритом - бронювати столики радять завчасно.



Вхід – 60 грн







13 лютого



У неділю, 12 лютого, Волинський академічний обласний театр ляльок знову кличе на виставу «Стійкий олов'яний солдатик».



Вона розповість, чим займаються іграшки, поки вас немає вдома, та відкриє маленьку таємницю...



Початок - 11:00

Ціна - 100 грн







О 12 годині у театрі Шевченка запрошують на виставу-мюзикл «Бременські музиканти» за мотивами казки братів Грімм. Головні герої – осел, собачка, котик і півень, які вирішили податися у місто Бремен, аби стати знаменитими музиками.



Ціна – 90-100 грн







Послухати неймовірні історії кохання та поласувати смачненьким можна завітавши на романтично-гастрономічну екскурсію до Центру туристичної інформації та послуг.



Після розповідей про таємні побачення та гріховні любощі, учасники посмакують десертом «Моє серденько», зробленим на основі бельгійського шоколаду та мусу з авокадо і напоєм у затишній ресторації «Корона Вітовта».



Реєстрація за



Початок – 15:00

Ціна – 150 грн







О 16:00 у кафедральному соборі святих апостолів Петра і Павла до Міжнародного дня онкохворої дитини розпочнеться благодійний вечір «Дарую надію». На концерті можна закохатися в органну музику і поділитися своїм теплом. Захід спрямований на збір коштів для допомоги дітям, що мужньо долають рак. Пожертва добровільна, тож на розміщення у залі чи програму дійства – не впливає.



Початок – 16:00







Театр «ГаРмИдЕр» кличе до себе на лірчину драмну «9 НОЧЕЙ» за п’єсою Матея Вишнєка «Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті». Разом із головним героєм, глядачам доведеться розгадувати таємницю цієї жінки. А ще — насолоджуватися тим, як красиво ВІН і ВОНА проводять свої 9 ночей. Організатори запевняють: музичний дизайн та естетичний відео-арт заворожать і створять нереальний простір, однак, кількість місць – обмежена.



Початок – 19:00 >Ціна – 150 грн







І напередодні Дня закоханих, у неділю ввечері, пивний клуб «Оболонь» пропонує добряче натанцюватися. «Зимовий підігрів» у «Кораблику» – це не лише запальна дискотека, а й смачнючі напої і хороша компанія.



Початок – 21:00

Вхід – вільний







Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».



Довідково:



8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт. Також віднедавна люди похилого віку «ковідною тисячею» можуть заплатити за комунальні послуги.









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