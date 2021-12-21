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На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО

На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО
Учора, 10 лютого, по вулиці Шевченка у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю області вилучили у 25-річного жителя району пакет з амфетаміном, вагою 5 г.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Заборонену речовину чоловік замовив в Інтернеті та отримав в службі доставки.
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО

Окрім цього, у лісопосадці у Ковелі правоохоронці затримали 40-річного місцевого жителя в якого вилучили 20 згортків з психотропною речовиною речовиною Альфа PVP.

Також у чоловіка вилучили пристрій для вживання наркотиків, п’ять мобільних телефонів та понад 10 тисяч гривень.

Вилучені психотропи направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО

За обома фактами триває досудове розслідування, розпочате за ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, Ковель, наркотики, психотропи, поліція
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